  1. استانها
  2. مازندران
۲۸ آبان ۱۴۰۱، ۱۶:۲۲

فرمانده سپاه محمودآباد:

۴ خانه محروم در محمودآباد افتتاح می شود/تشییع پیکر شهید مدافع وطن

۴ خانه محروم در محمودآباد افتتاح می شود/تشییع پیکر شهید مدافع وطن

محمودآباد-فرمانده سپاه محمودآباد با بیان اینکه ۴ باب خانه محروم طی هفته بسیج افتتاح می‌شود، گفت: بسیج خادم مردم بوده و در راستای کمک به آنان از گذشته تا به امروز نقش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ اسماعیل ابراهیم‌نژاد بعد از ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تبریک هفته بسیج و تقارن آن با تشییع پیکر شهید امنیت شهید نیک‌پور اظهار داشت: درخت تنومند انقلاب همچنان با جاری شدن خون شهدای دفاع مقدس، مدافع حرم و شهید امنیت امروز پا بر جا خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه بعد از گذشت ۴۳ سال از پیروزی انقلاب بسیج همچنان پای کار انقلاب است، افزود: با آغاز اولین روز از هفته بسیج، پیکر شهید امنیت و بسیجی فعال، شهید نیک‌پور ۹ صبح فردا از سپاه محمودآباد به سمت مصلای سرخ‌رود تشییع می‌شود.

فرمانده سپاه محمودآباد تصریح کرد: امروز با بسیج به نقطه اوج امنیت رسیده‌ایم؛ زمانی مانند ۸ سال دفاع مقدس نیاز بود در جنگ بسیج خود را ثابت کند و زمانی در عرصه اقتصاد مقاومتی، همچنان در کار جهادی، محرومیت‌زدایی، سیل و زلزله و کرونا شاهد حضور پرشور بسیجیان برای کمک به مردم هستیم.

سرهنگ ابراهیم‌نژاد با اشاره به برنامه‌هایی اجرایی هفته بسیج در این شهرستان خاطرنشان کرد: دیدار با ائمه جمعه و خانواده شهدا، برگزاری مسابقات قرآنی، نقاشی و هنری برای بسیجیان نوجوان، تجلیل از بسیجیان نخبه، اهدای بسته معیشتی به خانواده‌های نیازمند، اردوی جهادی و راهیان نور استانی، تجلیل از بانوان محجبه، اجرای سرود همگانی دانش‌آموزان و کودکان در مرکز شهر و ویزیت رایگان در روستای گل محله با حضور پزشکان متخصص از برنامه‌های هفته بسیج است.

وی افتتاح خانه محروم را از مهمترین برنامه‌های هفته بسیج در محمودآباد دانست و گفت: ۴ باب خانه محروم در روستاهای معلم‌کلا، اسکنده و اسدالله آباد در هفته بسیج با حضور مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح خواهد شد.

کد مطلب 5635580

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها