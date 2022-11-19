۴ خانه محروم در محمودآباد افتتاح می شود/تشییع پیکر شهید مدافع وطن

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ اسماعیل ابراهیم‌نژاد بعد از ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تبریک هفته بسیج و تقارن آن با تشییع پیکر شهید امنیت شهید نیک‌پور اظهار داشت: درخت تنومند انقلاب همچنان با جاری شدن خون شهدای دفاع مقدس، مدافع حرم و شهید امنیت امروز پا بر جا خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه بعد از گذشت ۴۳ سال از پیروزی انقلاب بسیج همچنان پای کار انقلاب است، افزود: با آغاز اولین روز از هفته بسیج، پیکر شهید امنیت و بسیجی فعال، شهید نیک‌پور ۹ صبح فردا از سپاه محمودآباد به سمت مصلای سرخ‌رود تشییع می‌شود.

فرمانده سپاه محمودآباد تصریح کرد: امروز با بسیج به نقطه اوج امنیت رسیده‌ایم؛ زمانی مانند ۸ سال دفاع مقدس نیاز بود در جنگ بسیج خود را ثابت کند و زمانی در عرصه اقتصاد مقاومتی، همچنان در کار جهادی، محرومیت‌زدایی، سیل و زلزله و کرونا شاهد حضور پرشور بسیجیان برای کمک به مردم هستیم.

سرهنگ ابراهیم‌نژاد با اشاره به برنامه‌هایی اجرایی هفته بسیج در این شهرستان خاطرنشان کرد: دیدار با ائمه جمعه و خانواده شهدا، برگزاری مسابقات قرآنی، نقاشی و هنری برای بسیجیان نوجوان، تجلیل از بسیجیان نخبه، اهدای بسته معیشتی به خانواده‌های نیازمند، اردوی جهادی و راهیان نور استانی، تجلیل از بانوان محجبه، اجرای سرود همگانی دانش‌آموزان و کودکان در مرکز شهر و ویزیت رایگان در روستای گل محله با حضور پزشکان متخصص از برنامه‌های هفته بسیج است.

وی افتتاح خانه محروم را از مهمترین برنامه‌های هفته بسیج در محمودآباد دانست و گفت: ۴ باب خانه محروم در روستاهای معلم‌کلا، اسکنده و اسدالله آباد در هفته بسیج با حضور مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح خواهد شد.