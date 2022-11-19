سرهنگ مجید رسول زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آتش سوزی در یک بقعه متبرکه در روستای والیسرای شفت، اظهار کرد: به محض دریافت گزارش وقوع آتش سوزی در این بقعه، موضوع در دست بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: بقعه متبرکه والیسرای شفت در منطقه کم رفت و آمدی قرار دارد.

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی گیلان با بیان اینکه عمدی بودن حریق بقعه والیسرای شفت مشخص نشده است، گفت: جزئیات آتش سوزی بقعه والیسرای شفت در دست بررسی است و در حال حاضر در خصوص عمدی یا غیر عمدی بودن این حریق نمی‌توان نظر داد.

گفتنی است از صبح امروز خبری مبنی بر آتش زدن بقعه متبرکه روستای والیسرای شفت توسط اغتشاشگران در فضای مجازی دست به دست می‌شود.