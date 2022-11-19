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۲۸ آبان ۱۴۰۱، ۱۷:۲۴

فیلمبرداری «تصویر گمشده» به پایان رسید/ روایتی از تنهایی انسان‌ها

فیلمبرداری «تصویر گمشده» به پایان رسید/ روایتی از تنهایی انسان‌ها

فیلمبرداری فیلم کوتاه «تصویر گمشده» به کارگردانی مشترک سحر جعفری‌زاد و کیانوش عینی به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلمبرداری فیلم کوتاه «تصویر گمشده» به نویسندگی شیرین بنی‌صدر با تهیه‌کنندگی آریا صفاری و کارگردانی مشترک سحر جعفری‌زاد و کیانوش عینی در کرج به پایان رسید.

رامین پرچمی و شیرین بنی‌صدر بازیگران این فیلم هستند.

«تصویر گمشده» درامی اجتماعی است که تنهایی انسان‌ها را به تصویر می‌کشد.

این فیلم کوتاه سه روز در شهرستان شهریار کرج جلوی دوربین رفت.

از دیگر عوامل فیلم کوتاه «تصویر گمشده» عبارتند از مدیر تولید: عسل رضایی، دستیار اول کارگردان: امیرحسین قلیچ، مدیر فیلمبرداری: پوریا پروینی، صدابردار: حمیدرضا دایی‌جانی، طراح صحنه و لباس: روژین رجبی، منشی صحنه: آوا طاهری، گریم: ندا مقدم‌منش، جانشین تهیه: سپیده عینی، مدیر تدارکات: محمد وزیری، دستیاران تدارکات: محمدحسین محبی و رضا پوررحیمی، روابط عمومی و مشاور رسانه: نگار امیری.

کد مطلب 5635628
زهرا منصوری

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