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۲۸ آبان ۱۴۰۱، ۱۷:۲۵

ملکی به مهر خبر داد؛

آتش‌سوزی در کارگاه کفاشی خیابان جمهوری

آتش‌سوزی در کارگاه کفاشی خیابان جمهوری

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران، از اطفا حریق در یک کارگاه کفاشی در خیابان جمهوری خبر داد و گفت: حدود ۲۰ نفر با کمک آتش‌نشانان به سلامت از ساختمان خارج شدند.

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: ساعت ۱۶:۱۵ وقوع حریق در یک ساختمان پنج طبقه در خیابان جمهوری اسلامی، خیابان صف اعلام شد و متعاقباً سه ایستگاه به محل حادثه اعزام شدند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران خاطرنشان کرد: در محل حادثه مشاهده شد که طبقه پنجم یک ساختمان که کارگاه کفاشی بود و وسعتی در حدود ۱۵۰ متر داشت، به‌طور کامل شعله‌ور بود و حریق در حال سرایت به جاهای دیگری بود.

وی با اشاره به فراگیری گسترده دود در سایر طبقات اظهار کرد: آتش‌نشانان همزمان با اطفا حریق مشغول نجات افراد حاضر در ساختمان شدند و حدود ۲۰ نفر با کمک آتش‌نشانان به سلامت از ساختمان خارج شدند.

ملکی خاطرنشان کرد: خوشبختانه این حادثه مورد مصدومیت و تلفات جانی در پی نداشت و در حال حاضر آتش خاموش و از گسترش آن جلوگیری شد و نیروها مشغول ایمن‌سازی و لکه‌گیری هستند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران در پایان به شهروندان توصیه کرد که با توجه به فرارسیدن فصل سرما از وسایل گرمایشی مناسب و ایمن استفاده کنند.

کد مطلب 5635652

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