جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: ساعت ۱۶:۱۵ وقوع حریق در یک ساختمان پنج طبقه در خیابان جمهوری اسلامی، خیابان صف اعلام شد و متعاقباً سه ایستگاه به محل حادثه اعزام شدند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران خاطرنشان کرد: در محل حادثه مشاهده شد که طبقه پنجم یک ساختمان که کارگاه کفاشی بود و وسعتی در حدود ۱۵۰ متر داشت، به‌طور کامل شعله‌ور بود و حریق در حال سرایت به جاهای دیگری بود.

وی با اشاره به فراگیری گسترده دود در سایر طبقات اظهار کرد: آتش‌نشانان همزمان با اطفا حریق مشغول نجات افراد حاضر در ساختمان شدند و حدود ۲۰ نفر با کمک آتش‌نشانان به سلامت از ساختمان خارج شدند.

ملکی خاطرنشان کرد: خوشبختانه این حادثه مورد مصدومیت و تلفات جانی در پی نداشت و در حال حاضر آتش خاموش و از گسترش آن جلوگیری شد و نیروها مشغول ایمن‌سازی و لکه‌گیری هستند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران در پایان به شهروندان توصیه کرد که با توجه به فرارسیدن فصل سرما از وسایل گرمایشی مناسب و ایمن استفاده کنند.