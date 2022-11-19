وزارت دفاع روسیه: ۱۰ پهپاد اوکراینی منهدم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز شنبه در گزارش روزانه خود از میدان جنگ با اوکراین اعلام کرد که نیروهای روسیه در حال پیشروی در منطقه دونتسک هستند و بیش از ۱۲۰ نظامی اوکراینی در جریان درگیری‌ها در این منطقه کشته شده اند.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است: ارتش روسیه همچنین در جریان درگیری‌های ۲۴ ساعت گذشته توانست حمله نظامیان و مزدوران اوکراینی در مسیر کوپیانسک را دفع کند و در نتیجه نبردها در این منطقه بیش از ۶۰ نظامی اوکراینی کشته شدند. نیروهای روسی همچنین تلاش ارتش اوکراین برای تدارک حمله در مسیر کراسنی لیمان را دفع کردند.

وزارت دفاع روسیه همچنین از انهدام ۹ پست فرماندهی اوکراین از سوی نیروی هوایی این کشور خبر داد. نیروهای روسیه در شبانه روز گذشته یک رادار AN/TPQ-50 ساخت آمریکا را در منطقه دونتسک منهدم کردند.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور ۱۰ پهپاد اوکراینی را نیز منهدم کرد.