نخست‌ وزیر انگلیس وارد اوکراین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، «ریشی سوناک» نخست وزیر انگلیس امروز شنبه در سفری از پیش اعلام نشده وارد کی یف پایتخت اوکراین شد.

بر اساس اعلام رسانه ها، وی احتمالا قرار است در این سفر محور حمایت‌ های غرب از اوکراین و تشدید فشار علیه روسیه را یپیگیری کند.

«ولودیمیر زلنسکی» در دیدار با سوناک از حمایت‌ های لندن از کی‌یف و فشارهای محور غرب علیه روسیه تمجید کرد.

رئیس‌ جمهور اوکراین در این ارتباط گفت: از روز اول جنگ، اوکراین و انگلیس قوی‌ ترین متحد بوده‌ اند...ما درباره مهم‌ ترین موضوعات برای هر دو کشور و برای امنیت جهانی صحبت کردیم.

این در حالیست که ویاچسلاو ولودین سخنگوی مجلس دوما پیشتر در سخنانی تأکید کرده بود که اوکراین در حال حاضر بیش از نیمی از درآمدهای خود را صرف پرداخت بدهی کرده و ورشکسته شده است.

ولودین در کانال تلگرامی خود نوشت: کی‌ یف، امروز بیش از نصف یا دقیق‌تر، ۵۷.۹ درصد از درآمدهای خود را صرف پرداخت سود و اصل وام‌ هایش کرده و به همین دلیل هم مجبور به اخذ وام‌ های جدید شده است. اوکراین امروز یک کشور ورشکسته است.

وی اضافه کرد که با این حال، کی‌ یف می‌ خواهد موضوع را بی‌ سر و صدا نگه دارد اما مشکل روشن است. (ولودیمیر) زلنسکی مردم اوکراین را از آینده محروم و کشور را بدهکار کرده است.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰) و بنا به درخواست دونباس برای رها کردن آنها از ستم رژیم کی یف، فرمان آغاز عملیات ویژه نظامی مسکو در اوکراین را صادر کرد.

غرب در واکنش به این اقدام، تحریم‌ های گسترده‌ ای را علیه مسکو وضع کرد و همچنین کشورهای غربی کی یف را با حجم وسیعی از تسلیحات و کمک غیرنظامی حمایت کردند؛ موضوعی که به افزایش بدهی های اوکراین منتهی شده است.