به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا فاطمی امین در یک گفت و گوی تلویزیونی اظهار کرد: بر اساس قانون معادن، ۱۵ درصد از حقوق دولتی که هر معدن به دولت پرداخت می‌کند باید در همان منطقه هزینه شود.

وزیر صمت افزود: ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول دریافت این مبالغ هستیم که تاکنون درآمد خوبی کسب کرده‌ایم و اهداف پیش بینی شده در بودجه امسال بابت درآمد دولت از حقوق دولتی معادن طبق برنامه زمان بندی شده پیش می‌رود و از روند خوبی برخوردار است.

وی گفت: ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن وقتی به خزانه وارد شود به استان‌ها تخصیص داده می‌شود و در اختیار استانداری‌ها قرار می‌گیرد تا در مناطقی که معادن در آن قرار دارند استفاده شود.

وزیر صمت اضافه کرد: این روالی است که هم اکنون در حال اجراست و اینکه دقیقاً چقدر در استان‌ها پرداخت شده اطلاع ندارم، زیرا ما دریافت منابع را انجام می‌دهیم و گزارش در این باره را می‌توان دریافت و منتشر کرد.