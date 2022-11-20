همتی برای رتبه بندی معلمان/ مطالبه ای که بعد از ۱۱ سال محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی بابایی صبح یکشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهار کرد: در نظام آموزش و پرورش، اتفاقات بوی بهبود و تغییرات مثبت می‌دهد.

رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه حامل سلام وزیر آموزش و پرورش به مردم خراسان جنوبی است، بیان کرد: طی مدت اخیر یکی از کارهای بسیار مهم بازگشایی مدارس بعد از دوران کرونا بود.

بازگشایی بعد از سه بار تجربه ناموفق رخ داد

بابایی ادامه داد: این اتفاق بعد از چند بار بازگشایی ناموفق به واسطه شیوع کرونا رخ داد و مدارس ما ۲۶ ماه به صورت کامل بسته شد و آموزش حضور نداشتیم.

وی با بیان اینکه بازگشایی مدارس در ۱۴ مهرماه بدون چالش نبود، گفت: تا ۱۰ روز قبل از این تاریخ بر اساس نظر سنجی ها امید به بازگشایی نداشتیم.

رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در طی ۱۰ روز در راستای اقناع افکار عمومی قدم برداشتیم، اظهار کرد: اما بازگشایی در نهایت صورت گرفت و شاهد حضور ۸۷ درصدی دانش آموزان در مدارس بودیم.

بابایی ادامه داد: متأسفانه این تعطیلی مدارس و حضور دانش آموزان در فضای مجازی موجب سو دشمنان استفاده شد و بعد از بازگشایی اتفاقاتی در کشور و جامعه را شاهد بودیم.

رتبه بندی ۸۵۰ هزار معلم

رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به مطالبه فرهنگیان عزیز در زمینه رتبه بندی معلمان گفت: مسئله رتبه بندی معلمان بعد از ۱۱ سال کاملاً اجرایی شد.

بابایی اظهار کرد: در خراسان جنوبی نیز احکام بیش از ۹۰ درصد همکاران فرهنگی و معلمان عزیز صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه تلاش می‌کنیم در عرض سه- چهار ماه کار رتبه بندی ۸۵۰ هزار نفر انجام شود، گفت: این موضوع کار بسیار سخت و پیچیده‌ای است ولی همکاران ما به شدت مشغول به کار است.

رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: در زمینه رفاه فرهنگیان یک بیمه کارآمد جایگزین بیمه سابق شده است و در بیمه جدید دو سوم حق بیمه را دولت پرداخت می‌کند.

بابایی با تأکید بر اینکه باید به آموزش و پرورش به عنوان یک امر ملی نگاه کنیم، یادآور شد: تنها با این نگاه می‌توانیم نسلی پر شور، غیور و آگاه را تربیت کنیم.