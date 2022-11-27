مرغ منجمد کیلویی ۴۵ هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس مشاهدات میدانی از برخی فروشگاه‌های عرضه کننده کالاهای اساسی در سطح شهر تهران قیمت برخی اقلام از جمله گوشت و حبوبات امروز یکشنبه ۶ آذر ۱۴۰۱ به شرح زیر اعلام می‌شود (تمام قیمت‌ها به تومان است).

جدول قیمت کالاهای اساسی کالا قیمت تخم مرغ معمولی شانه‌ای (۲۰ عدد) ۸۹ تخم مرغ دو زرده شانه‌ای (۲۰ عدد) ۱۱۵ تخم مرغ کوچک شانه‌ای (۲۰ عدد) ۷۹ ران گوساله منجمد کیلویی ۱۴۰ مرغ منجمد دولتی کیلویی ۴۵ برنج عنبر بو کیلویی ۷۵ برنج جواهری کیلویی ۶۷ روغن مایع ۹۰۰ گرمی ۵۰ شکر دولتی کیلویی ۲۳ انواع رب ۱۹ تا ۴۵ انواع تن ماهی ۳۱ چای ۵۰۰ گرمی شهرزاد ۷۹ نخود کیلویی ۵۰ لوبیا سفید کیلویی ۳۹ لوبیا قرمز کیلویی ۴۹ لوبیا چیتی کیلویی ۶۰ لوبیا چشم بلبلی کیلویی ۴۵ عدس ریز کیلویی ۵۵ عدس درشت کیلویی ۴۷ لپه کیلویی ۴۵ ماش کیلویی ۴۵ جو ۳۸

گفتنی است نرخ برخی اقلام در توزیع دولتی پایین‌تر از قیمت فروشگاه‌های زنجیره‌ای و خرده فروش‌ها است؛ به عنوان مثال یک شانه تخم مرغ دو زرده دولتی ۹۳ هزار تومان بوده در حالی که قیمت آزاد آن ۱۱۵ هزار تومان است.