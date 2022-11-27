محمدجواد کاظمینی در گفت‌ؤگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جشن ازدواج ۱۱۰ زوج در استان البرز برگزار شد.

وی افزود: در راستای برنامه‌های قرارگاه اجتماعی استان البرز و برگزاری جشنواره البرز قوی، با هدف تشویق جوانان به ازدواج آسان و ترویج سبک زندگی اسلامی و ایرانی و حمایت از جوانان برای تشکیل زندگی مشترک با عنایت به برنامه‌های دولت مردمی سیزدهم در حمایت از ازدواج جوانان و دستور نماینده عالی دولت در استان و مشارکت دستگاه‌های عضو قرارگاه اجتماعی مراسم جشن ازدواج ۱۱۰ زوج با طرح وصال علوی و فاطمی در تالار نژاد فلاح برگزار شد.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری البرز افزود: علاوه بر حمایت از زوج‌های جوان، تمامی عزیزان به سفر زیارتی مشهد مقدس اعزام خواهند شد.

کاظمینی اضافه کرد: همچنین قرار است در راستای اهداف قرارگاه اجتماعی برای تشویق جوانان به ازدواج آسان با همکاری دستگاه‌ها و نیکوکاران جشن ازدواج ۴۴۰ زوج جوان در بهمن ماه امسال برگزار شود.