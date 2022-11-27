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۶ آذر ۱۴۰۱، ۲۰:۱۹

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری البرز:

جشن ازدواج ۴۴۰ زوج جوان البرزی در بهمن ماه برگزار می‌شود

جشن ازدواج ۴۴۰ زوج جوان البرزی در بهمن ماه برگزار می‌شود

کرج- مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری البرز از برپایی جشن ازدواج آسان ۴۴۰ زوج جوان البرزی در راستای اهداف قرار گاه اجتماعی استان در بهمن ماه خبر داد.

محمدجواد کاظمینی در گفت‌ؤگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جشن ازدواج ۱۱۰ زوج در استان البرز برگزار شد.

وی افزود: در راستای برنامه‌های قرارگاه اجتماعی استان البرز و برگزاری جشنواره البرز قوی، با هدف تشویق جوانان به ازدواج آسان و ترویج سبک زندگی اسلامی و ایرانی و حمایت از جوانان برای تشکیل زندگی مشترک با عنایت به برنامه‌های دولت مردمی سیزدهم در حمایت از ازدواج جوانان و دستور نماینده عالی دولت در استان و مشارکت دستگاه‌های عضو قرارگاه اجتماعی مراسم جشن ازدواج ۱۱۰ زوج با طرح وصال علوی و فاطمی در تالار نژاد فلاح برگزار شد.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری البرز افزود: علاوه بر حمایت از زوج‌های جوان، تمامی عزیزان به سفر زیارتی مشهد مقدس اعزام خواهند شد.

کاظمینی اضافه کرد: همچنین قرار است در راستای اهداف قرارگاه اجتماعی برای تشویق جوانان به ازدواج آسان با همکاری دستگاه‌ها و نیکوکاران جشن ازدواج ۴۴۰ زوج جوان در بهمن ماه امسال برگزار شود.

کد مطلب 5641637

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