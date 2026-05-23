۲ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۵۹

پرداخت وام ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی ازدواج در استان سمنان

گرمسار- مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان از اجرای برنامه‌های حمایتی از زوج‌های جوان مانند تسهیلات ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی خبر داد و گفت: بخشی از اقدامات با همکاری خیرین صورت گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن ایزدبخش صبح شنبه در قرارگاه رسانه‌ای شهید نایینی در گرمسار در گفتگو با خبرنگاران ضمن تبریک ایام ماه ذی‌الحجه و سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س)، از اجرای برنامه‌های متعدد این اداره‌کل در حوزه جوانی جمعیت و ترویج ازدواج آسان خبر داد و تأکید کرد: این برنامه‌ها با همکاری خیرین و نهادهای حمایتی دنبال می‌شود تا جوانان با آرامش بیشتری زندگی مشترک خود را آغاز کنند.

وی افزود: در هفته وصال، آیین‌های مختلفی برای زوج‌های جوان برگزار شد و تلاش شد با همراهی خیران، زمینه آغاز زندگی مشترک برای جوانان فراهم شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان ادامه داد: برگزاری کارگاه‌های آموزشی ویژه ازدواج، ارائه مشاوره‌های پیش از ازدواج، حین زندگی مشترک و پس از ازدواج از جمله اقدام‌هایی است که برای تحکیم بنیان خانواده در استان دنبال می‌شود.

ایزدبخش اظهار کرد: معرفی زوج‌های جوان به مراکز حمایتی و ارائه کمک‌هزینه خرید جهیزیه از دیگر برنامه‌های حمایتی این اداره‌کل است.

وی با اشاره به جزئیات تسهیلات در نظر گرفته شده گفت: برای برخی زوج‌ها تسهیلاتی بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان با تأکید بر اهمیت ازدواج به‌موقع و آسان، خاطرنشان کرد که این تسهیلات با هدف کاهش دغدغه‌های مالی جوانان پرداخت می‌شود.

ایزدبخش در ادامه به برگزاری آیین جشن زوج‌های جوان در گرمسار اشاره کرد و گفت: امشب افتخار حضور در جمع مردم شهیدپرور گرمسار را داریم.

وی افزود: زوج‌های جوان در شب‌های اقتدار، شادی آغاز زندگی مشترک خود را با مردم این شهرستان سهیم کردند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان تأکید کرد: مردم ایران و شیعیان امیرالمؤمنین(ع) همواره پای آرمان‌های انقلاب و ارزش‌های دینی ایستاده‌اند.

ایزدبخش در پایان خاطرنشان کرد: این حضور پرشور در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی نشان‌دهنده پایداری، همدلی و وحدت مردم ایران اسلامی است.

کد مطلب 6838127

