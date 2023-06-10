۲۵ نفر از هواداران بارسلونا به اتهام قتل بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیوزآنرولد، پلیس منطقه خودمختار کاتالونیای اسپانیا با انتشار بیانیهای اعلام کرد ۲۵ تن از هواداران تیم تیم فوتبال بارسلونا را به اتهام قتل، قاچاق مواد مخدر و جرایم سنگین دیگر بازداشت کرده است.
تحقیقات پلیس برای بازداشت این افراد از نوامبر ۲۰۲۱و پس از حمله خشونتآمیز هواداران متعصب بارسلونا به هواداران تیم اسپانیول در یک باشگاه شبانه آغاز شد.
آنگونه که در بیانیه پلیس آمده، افراد بازداشتی عضو «لوس کاسوالس»، خشنترین گروه بدنام «بویکسوس نویس» هستند و برخی از این افراد از رهبران این گروه هستند.
پلیس در حمله به پناهگاههای این گروه در شهر بارسلونا و شهرکهای اطراف آن، ۵ تفنگ، چند چاقو، مواد مخدر و ۱۸۰ هزار یورو کشف و ضبط کرده است.
پیش از این نیز نیروهای پلیس در سال ۲۰۱۸، نزدیک به ۱۴ نفر از اعضای این گروه را به اتهام فروش مواد مخدر بازداشت کردند.
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