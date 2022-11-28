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۷ آذر ۱۴۰۱، ۸:۴۳

طی احکامی از سوی زاکانی صورت گرفت؛

۳ انتصاب جدید در شهرداری تهران

۳ انتصاب جدید در شهرداری تهران

شهردار تهران طی احکامی مدیرعامل شرکت شهربان و حریم‌بان، عضو هیات مدیره سازمان آتش‌نشانی و مدیرکل دفتر هماهنگی و نظارت بر هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان شهرداری پایتخت را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران طی احکام جداگانه ای مسعود رنجبریان شهردار سابق منطقه ۶ را به سمت مدیر عامل شرکت شهربان و حریم بان، مهدی صالحی شهردار منطقه ۲ را به عنوان عضو هیأت مدیره سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران و حجت الله ابراهیمیان را هم به سمت مدیر کل دفتر هماهنگی و نظارت بر هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان در شهرداری تهران منصوب کرد.

کد مطلب 5641760

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