۳ انتصاب جدید در شهرداری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران طی احکام جداگانه ای مسعود رنجبریان شهردار سابق منطقه ۶ را به سمت مدیر عامل شرکت شهربان و حریم بان، مهدی صالحی شهردار منطقه ۲ را به عنوان عضو هیأت مدیره سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران و حجت الله ابراهیمیان را هم به سمت مدیر کل دفتر هماهنگی و نظارت بر هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان در شهرداری تهران منصوب کرد.