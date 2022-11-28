تبلور نقش تاریخ سازی بانوان ایران اسلامی در عرصه ورزش

به گزارش خبرگزاری مهر، انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده کسب سهمیه جهانی توسط تیم ملی هندبال بانوان ایران را تبریک گفت و بیان داشت: جای بسی خوشحالی است در روزهایی که تلاش کردند آزادی و اعتلای زنان ایران را مورد سوال قرار دهند، موفقیت و درخشش تیم بانوان هندبال ایران در مسابقات قهرمانی زنان آسیا رقم خورد.

وی افزود: تیمی که با کسب سه پیروزی متوالی و صعود پرافتخار به مسابقات قهرمانی جهان توانست هشتمین سهمیه جهانی هندبال ایران را کسب کند.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده خاطرنشان کرد: این موفقیت تنها گوشه‌ای از ظرفیت بانوان ورزشکار ایرانی است و درخشش دختران ورزشکار ایران در عرصه بین المللی ورزش، نشانه‌ای از اعتلای نقش تاریخ سازی بانوان ایران اسلامی است. ضمن تبریک این پیروزی، برای دختران ورزشکار کشورمان آرزوی رقم زدن موفقیت‌های بیشتر دارم.