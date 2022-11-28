پرستاری مصداق واقعی ایثار/ پرستاران با تفکر بسیجی خدمت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی صبح دوشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهار کرد: ما انسان‌ها دو نوع نیاز عزیزی و جسمی و همچنین نیاز روحی داریم.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی بیان کرد: از بهترین عبادات در مسیر سیر و سلوک ترک لذت‌های نامشروع است ولی برخی بالاتر از آن از لذت‌های مشروع خود برای کمک به دیگران می‌گذرند و در واقع ایثار می‌کنند.

عبادی با اشاره به اینکه نمونه این ایثارگری‌ها در تفکر بسیجی و عمل پرستاران می‌بینیم، ادامه داد: پرستاران برای این ایثارگری‌ها ساعت و زمان نمی‌شناسد و حتی در نیمه شب به بیمار خدمت می‌کند.

وی افزود: شاید در ظاهر این کار شغل پرستار محسوب می‌شود ولی در واقع در مسیر سیر و سلوک الهی و معنوی است.

عبادی یادآور شد: بسیجیان و جهادگران نیز در زمان سیل و زلزله و اتفاقاتی شبیه به آن از خواب و آسایش خود می‌گذرند تا به دیگران خدمت رسانی کنند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: بسیاری از کسانی که در برنامه «زندگی پس از زندگی» مربوط به تجربه‌های نزدیک به مرگ حضور یافتند تأکید دارند که چگونه حتی احسان به یک حیوان در عالم دیگر ثمربخش و کمک کار است.

عبادی با اشاره به اینکه توفیق الهی شامل حال برخی شهروندان می‌شود و شغل و حرفه آنان در مسیر احسان و کمک به انسان است، اظهار کرد: مشاغلی چون پلیس و پرستاری در این مسیر است.

وی بیان کرد: چه کاری بهتر از اینکه وقتی به عمل روزانه خود نگاه می‌کنیم کاهش آلان و دردهای یک بیمار را در پرونده خود ببینیم.