دردسرهای «رنار» برای دیدار با مکزیک/وضعیت خطرناک تیم ملی عربستان

به گزارش خبرنگار مهر، عربستان اگرچه جام را با یک پیروزی درخشان مقابل آرژانتین در روز اول آغاز کرد اما در ادامه با مصدومیت های متعدد بازیکنان و حتی محرومیت عبدالله مالکی به دلیل دو کارته شدن با مشکلات زیادی در چیدمان ترکیب مواجه خواهد بود.

هروه رنار ابتدا یاسر الشهرانی را به دلیل مصدومیت شدید در بازی با آرژانتین از دست داد. سلمان فرج دیگر بازیکن تاثیرگذار سعودی ها هم حداقل ۵ هفته از میادین دور خواهد بود و جام جهانی را از دست داد.

نواف العابد دیگر هافبکی است که در تمرین روز گذشته احساس درد داشته و از نظر کادر پزشکی نمی تواند تیم رنار را همراهی کند. مصدومیت محمد البریک از ناحیه ساق پا هم موجب شده از حضور در تمرینات خودداری کند.

تنها خبر امیدوار کننده برای هروه رنار فرانسوی بازگشت ریاض شراحیلی به جمع هافبک های آماده حاضر در تمرینات است.

بر این اساس عربستان با ۴ مصدوم و یک محروم برای دیدار با مکزیک در روز پایانی جام آماده می شود و امیدوار است با استفاده از ۳ امتیاز ارزشمند روز اول همچنان شانس صعود را زنده نگاه دارد.