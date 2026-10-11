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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۳۳

زخمی شدن چند نفر در حمله جدید به فرودگاه «ملک خالد» ریاض

زخمی شدن چند نفر در حمله جدید به فرودگاه «ملک خالد» ریاض

سازمان هواپیمایی عربستان سعودی ضمن تأیید خبر حمله عصر امروز به فرودگاه ملک خالد ریاض اعلام کرد که در این حمله چند نفر زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سازمان هواپیمایی عربستان سعودی اعلام کرد که فرودگاه ملک خالد ریاض عصر امروز بار دیگر هدف حمله قرار گرفت.

بر اساس بیانیه این سازمان، در حمله جدید عصر امروز به فرودگاه ملک خالد ریاض، چند نفر مجروح شدند.

خبرگزاری فرانسه هم شامگاه امروز یکشنبه از شنیده شدن صدای دو انفجار جدید در ریاض خبر داد.

همه این تحولات در حالی است که سخنگوی نیروهای مسلح یمن از انجام چهار عملیات ویژه و ترکیبی طی ۲۴ ساعت گذشته و حمله به فرودگاه‌های ملک خالد ریاض و ملک فهد الدمام و دو ایستگاه گازی و نفتی شرکت آرامکو در عمق خاک سعودی خبر داد.

کد مطلب 6974871

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