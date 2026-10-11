زخمی شدن چند نفر در حمله جدید به فرودگاه «ملک خالد» ریاض

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سازمان هواپیمایی عربستان سعودی اعلام کرد که فرودگاه ملک خالد ریاض عصر امروز بار دیگر هدف حمله قرار گرفت.

بر اساس بیانیه این سازمان، در حمله جدید عصر امروز به فرودگاه ملک خالد ریاض، چند نفر مجروح شدند.

خبرگزاری فرانسه هم شامگاه امروز یکشنبه از شنیده شدن صدای دو انفجار جدید در ریاض خبر داد.

همه این تحولات در حالی است که سخنگوی نیروهای مسلح یمن از انجام چهار عملیات ویژه و ترکیبی طی ۲۴ ساعت گذشته و حمله به فرودگاه‌های ملک خالد ریاض و ملک فهد الدمام و دو ایستگاه گازی و نفتی شرکت آرامکو در عمق خاک سعودی خبر داد.