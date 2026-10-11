واژگونی پیکان وانت در محور اسدیه -درمیان سه کشته برجا گذاشت

به گزارش خبرگراری مهر، سرهنگ محمدامیر کاظمی اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع حادثه رانندگی در کیلومتر ۶ محور اسدیه به درمیان، حوالی روستای فورگ، مأموران پلیس و نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با حضور مأموران در محل مشخص شد یک دستگاه پیکان وانت که از یکی از روستاها به مقصد اسدیه در حرکت بوده، واژگون شده است.

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی ادامه داد: در این حادثه، سه عضو یک خانواده به دلیل نبستن کمربند ایمنی از خودرو به بیرون پرتاب شدند و جان خود را از دست دادند.

کاظمی با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده، علت این حادثه را ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه اعلام کرد.

وی از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، از هرگونه عجله و شتاب بی‌مورد پرهیز کنند تا از وقوع حوادث تلخ و ناگوار جلوگیری شود.