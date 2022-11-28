بیش از ۴۵۰۰ زندانی جرایم غیرعمد آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد دیه کشور، سید اسدالله جولایی رئیس هیأت امنا ستاد دیه کشور با اعلام این خبر گفت: از ششم فروردین تا پایان آبان ماه، خیرین خداجو با اهدای کمک‌های نقدی خود زمینه آزادی ۴۷۴۴ زندانی بدهکار مالی و محکوم به پرداخت دیات غیرعمد (حوادث کارگاهی یا سوانح رانندگی) را با رقم بدهی بالغ بر ۲۸ هزار میلیارد ریال فراهم نموده‌اند.

وی با تفکیک جرایم زندانیان حمایت شده افزود: زندانیان بدهکار چک و سفته با ۳۱۳۱ پرونده، بیشترین طیف محبوسان را به خود اختصاص داده و در مقابل بدهکاران دیه ناشی از تصادفات رانندگی تنها با ۲۷ پرونده، کمترین مددجو را داشته‌اند .۶۶ درصد مددجویان تحت حمایت ستاد دیه بدهکار چک هستند.

وی استان اصفهان را با آزادی ۵۳۳ زندانی جرایم غیرعمد، در ردیف استان‌های برتر در حوزه آزادی زندانیان جرایم غیرعمد معرفی کرد و گفت: در جدول آزادی‌ها آذربایجان شرقی با فراهم نمودن زمینه آزادی ۳۱۰ محبوس واجد شرایط در رتبه دوم و خراسان‌رضوی با استخلاص ۲۸۰ زندانی نیازمند در ردیف سوم قرار گرفته‌اند.

کسر ۵۵ درصد بدهی‌ها در قالب ارائه دادخواست اعسار

مؤسس و رئیس هیأت امنا ستاد دیه کشور با تقدیر از همیاری قضات در قبولی دادخواست‌های اعسار یا درخواست تعدیل اقساط اظهار کرد: در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها ۵۵ درصد از بدهی ۲۸ هزار و ۷۶ میلیارد ریالی زندانیان رها یافته در سال‌جاری، با ثبت دادخواست اعسار مطلق یا اعسار به تقسیط، این رقم از اصل بدهی کسر شده است.

شکات در خط مقدم آزادی زندانیان غیرعمد هستند

وی بیان کرد: پس از حمایت محاکم ذیصلاح در قبولی دادخواست‌ای اعسار، قابل تأمل است اولیاءدم و طلبکاران خصوصی با چشم‌پوشی از کل یا بخشی از بدهی، بیشترین نقش را در مختومه نمودن پرونده زندانیان جرایم غیرعمد داشتند. به نحوی که در رسیدگی به پرونده چهار هزار و ۷۴۴ زندانی آزاد شده در هشت ماهه نخست سال، شکات با گذشت ۳۰ درصدی از مطالبات حقه خود رقمی معادل هشت هزار و ۴۸۸ میلیارد ریال را با نیت تسریع در روند آزادی بدهکاران گرفتار بندریال ندید گرفته‌اند.

وی با اشاره به آسیب‌های ناشی از مجازات حبس در قبال بانوان گفت: محاکم قضائی در شرایط فعلی به دلیل هزینه‌های سنگین مالی و معنوی برای نظام، یک خانم بدهکار را که هیچ سو سابقه‌ای در پرونده ندارد به صرف بدهی راهی حبس نمی‌کنند! اساساً کسی که صرفاً بدهکار است و تبهکار و بزهکار نیست روانه بند نمی‌شود مگر به دلیل پیچیدگی یک پرونده، عدم صدور حکم قطعی یا بیشتر به جهت ارقام سنگین محکوم‌ٌ‌به! از همین رو ستاد دیه با اشراف به آثار سو اجتماعی و صد البته عواقب تلخ روانی در قبال محبوسان جامعه با اطلاع دقیق از دامنه‌های تخریبی حبس یک زن، فارع از اینکه آن بانو متأهل یا مجرد باشد، نسبت به شناسایی و آزادی مددجویان مذکور اقدام می‌نماید تا به سهم خود از جبران آسیب‌های بعضاً جبران ناپذیر پیشگیری کند.

جولایی ادامه داد: ستاد دیه به بهانه مناسبت‌های مختلف ملی یا مذهبی، با راه‌اندازی پویش‌های مردمی و با تکیه بر شعارهایی دایر بر اینکه «زندان جای مادران نیست» و «اعمال مجازات‌های جایگزین حبس در قبال بانوان در بند الزامی است» به حمایت از این قشر پرداخته و در همین راستا از ابتدای سال، علی‌رغم بدهی سنگین این مددجویان نسبت به آزادی ۲۳۰ خانم از سطح استان‌ها اقدام نموده است که سهم استان‌های فارس و اصفهان، به ترتیب با فراهم نمودن زمینه آزادی ۲۵ خانم سرپرست خانواده پررنگ‌تر بوده است.