جزئیات برنامه های بزرگداشت روز دانشجو در دانشگاه آزاد اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر فرزاد جهان‌بین معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی دستورالعمل «سیاست های ابلاغی بزرگداشت ۱۶ آذر (روز دانشجو)» را به رؤسای دانشگاه آزاد اسلامی استان ها و واحدهای ویژه دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ کرد.

در این دستورالعمل آمده است: شایسته است براساس سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد اسلامی (برنامه پنج ساله راهبردی عملیاتی ۱۴۰۵ -۱۴۰۰ باتوجه به بندهای ۴۵ و ۴۶ از راه کنش پنجم بسته کاری: ارتقای تربیت اخلاقی، فرهنگی و هویتی و همچنین بندهای ۱۲ و ۱۳ از راه کنش چهارم از بسته کاری: تحول در فرهنگ سازمانی برای برگزاری هرچه باشکوه تر سیاست های کلی، واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی با محوریت تشکل های اسلامی در روزهای منتهی به ۱۶ آذر برنامه های متنوع و خلاقانه برای گرامیداشت این مناسبت را متناسب با مقتضیات بومی برنامه ریزی، تدوین و اجرا کنند.

براساس بندهای این دستورالعمل؛ لازم است با توجه به اهمیت و ضرورت حضور فعال و مشارکت موثر دانشجویان و به ویژه تشکل های دانشجویی، برنامه های مرتبط با بزرگداشت روز دانشجو (۱۶ آذر)، با محوریت دانشجویان صورت گرفته و از برگزاری برنامه های صوری، مدیریتی و نمایشی اجتناب شود. همچنین لازم است برنامه های روز دانشجو مبتنی بر یک بنیان معرفتی و انقلابی طراحی و عملیاتی شود که به استحکام نظام فکری و تقویت مبانی نظری دانشجویان منجر شود. بنابراین برنامه های فاخر فرهنگی و معرفتی مورد تاکید قرار گیرد.

همچنین در این دستورالعمل آمده است که استفاده از ظرفیت حضور اساتید ارزشی و انقلابی مخصوصاً در دروس گروه معارف و درس «اندیشه ها و وصایای امام خمینی (ره)» پتانسیل خوبی برای روشنگری و تبیین مسائل روز، کنار زدن غبار فتنه اخیر، معرفی واقعه ۱۶ آذر و ارائه مواضع امامین انقلاب در این خصوص بسیار حائز اهمیت است.

هیأت نظارت بر تشکل ها جهت ارائه مجوز اجرای برنامه به تشکلها و شورای فرهنگی جهت ارائه مجوز به فعالان دانشجویی واحدهای فاقد تشکل برای برگزاری مراسم مرتبط با ۱۶ آذر با ماهیت ضد استکباری به صورت منظم تشکیل گردیده و از استادان صاحب نظر و دارای سوابق روشن و انقلابی، دعوت شود. همچنین لازم است با استفاده از بیانات و رهنمودهای امامین انقلاب حضرت امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت االله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) و سایر شخصیت های انقلابی و شهیدان گرانقدر انقلاب اسلامی، فضاسازی و تبلیغات محیطی مناسبی صورت گیرد.

برگزاری نمایشگاه کتاب، عکس، پوستر و نمایش فیلم های سینمایی و مستند در افشای ظلم و جنایات آمریکا، استفاده از فضای مساجد و نمازخانه ها و مزار شهیدان گمنام دانشگاه به عنوان محورهای فعالیت دینی و انقلابی، دعوت از خانواده معظم شهیدان و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس، شهدای انقلاب اسلامی و به ویژه مدافعان حرم و مقاومت و همچنین شهدای فتنه اخیر برای حضور در دانشگاه، دانشگاه آرایی و فضاسازی مناسب، صدور بیانیه توسط تشکل های اسلامی و نهادهای دانشجویی و انعکاس رسانه ای آن، حضور دانشجویان در مراسم غبارروبی و نثار شاخه های گل در مزار شهدا، مشارکت دانشجویان در اجرای برنامه های روز راهپیمایی ازجمله برنامه های دانشگاه آزاد اسلامی برای بزرگداشت روز دانشجو است.

در این دستورالعمل تأکید شده است؛ برنامه های متنوع و مختلف در راستای افشای ظلم و جنایات آمریکا و نظام سلطه در حق مردم ایران اسلامی و جامعه بشری در قالب های زیر برگزار شود:

 دعوت از سفرای کشورهای معارض آمریکا

 پخش فیلم سینمایی و فیلم مستند

 صدور بیانیه مشترک تشکل های اسلامی و انعکاس رسانه ای

 برگزاری نمایشگاه های مناسبتی

 فعال کردن ایستگاه مشاوره و پاسخگویی به سئوالات و مشکلات دانشجویی

 برگزاری نشسست های بصیرتی بین اساتید و دانشجویان

 تجلیل از نفرات برتر علمی، تحصیلی، فرهنگی و تشکیلاتی

 تجلیل از برگزیدگان المپیادها، مسابقات کشوری و جشنواره ها

 تهیه، تولید و انتشار فیلم کوتاه، نماهنگ، نواهنگ (پادکست صوتی)، پوستر، اینفوگرافی درخصوص ۱۶ آذر

 برگزاری کرسی آزاداندیشی متناسب با محورهای روز دانشجو

 پرسش و پاسخ دانشجویان با مسئولان

 نمایش روی صحنه توسط دانشجویان هنر درخصوص ۱۶ آذر

 مسابقه کتابخوانی، شعر، تئاتر و استفاده از سایر قالب های هنری

 تبیین فتنه‌انگیزی های اخیر و دعوت از افراد مسئول و مطلع محلی برای روشنگری

 دعوت از عوامل مستندساز و تولیدکنندگان فیلم های انقلابی و تحلیل آثار

 تجلیل از خانواده های معظم شهدا

 تجلیل از خانواده دانشجویانی که والدین آنها شاغل در نیروهای نظامی و انتظامی هستند

 حضور در صفوف بهم فشرده نمازجمعه و استفاده از تریبون نمازجمعه برای قرائت بیانیه تشکل های اسلامی

 برنامه های نمادین تکریم اساتید روحانی و لباس روحانیت و تکریم اساتید خواهر دارای حجاب کامل و تکریم حجاب اسلامی