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۷ آذر ۱۴۰۱، ۱۱:۴۸

براساس اعلام معاونت علمی؛

شناسایی ۸ هزار گونه گیاهی در کشور/ خواص دارویی ۲هزار و ۵۰۰ گیاه

شناسایی ۸ هزار گونه گیاهی در کشور/ خواص دارویی ۲هزار و ۵۰۰ گیاه

بر اساس اعلام معاونت علمی، ۸ هزار گونه گیاهی در کشور شناسایی شده که از این تعداد ۲ هزار و ۵۰۰ گیاه خواص دارویی دارند؛ این نشان می دهد سهم داروهای طبیعی در این صنعت بالاست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان، ایران یک کشور غنی و دارای فرصت ویژه تولید ثروت از صنعت گیاهان دارویی است اما هنوز از این ظرفیت طبیعی به شکل درست بهره نبرده و سهم خود را از اقتصاد کشور دریافت نکرده ایم.

این سهم باید در کل زنجیره‌ ارزش گیاهان دارویی از مرحله کشاورزی و برداشت محصول تا صنایع فراوری و تولید محصولات نهایی و همچنین فروش و بازاریابی ارتقا یابد تا صنعت گیاهان دارویی بتواند در اقتصاد کشور نقش‌آفرینی اثربخشی داشته باشد.

صنعت گیاهان دارویی یکی از صنایع کهن و بومی ایرانی است که سالیان سال به عنوان صنعتی راهبردی میان مردم برای رفع نیازهای درمانی و غذایی مورد استفاده قرار می گرفت؛ اما با توسعه شهرها و دنیای فناوری، این صنعت قدیمی مورد غفلت واقع شد البته احیای آن دوباره در دستور کار قرار گرفت.

ستاد توسعه علوم و فناوری‌های گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری هم به عنوان یکی از نهادهای موثر در این حوزه تلاش می‌کند تا سهم صنعت گیاهان دارویی را در اقتصاد کشور ارتقا دهد.

این کار هم با افزایش سهم بخش های مختلف این صنعت در اقتصاد انجام می‌دهد. بر همین اساس در حال حاضر ۳۹ درصد این صنعت سهم داروهای طبیعی، ۲۶درصد بذر نشا نهال کود و سم، ۱۱ درصد عصاره و مواد اولیه دارویی، ۷ درصد صنایع غذایی، ۷درصد آرایشی و بهداشتی گیاهی و بقیه این سهم به ماشین‌آلات خوراک دام و آبزیان تعلق گرفته است.

کد مطلب 5641978

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