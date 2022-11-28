جایگاه هنر باید والاتر از وضعیت کنونی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار احسان خورشیدی صبح دوشنبه در آئین اختتامیه جشنواره تئاتر سودای عشق که با حضور مسئولین استانی، هنرمندان و جمعی از اصحاب رسانه در سالن سیروس صابر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز برگزار شد، گفت: پیش از اینکه از مهجوریت هنر ضربه بخوریم باید دست به کار شویم.

وی با اشاره به مشخص بودن زبان هنر، ادامه داد: پیش از این گفته‌ام که هنر ابزار قدرت و تمدن ساز است اما اکنون تاکید می‌کنم هر کشوری که ادعای تمدن سازی داشته باشد، حتی با وجود معلمان و پایه‌های تمدنی و مادی، باید از ابزار قدرتمندی مانند هنر استفاده کند. به طور کلی تا زمانی که ابزار هنر نباشد باید منتظر ضربات عدم وجود آن باشیم.

معاون هماهنگ کننده سپاه استان البرز، وقوع برخی اتفاقات اخیر در کشور را به دلیل عدم وجود این ابزار بزرگ و قدرتمند دانست و بیان کرد: حضرت علی (ع) در نامه خود به مالک اشتر فرموده بود که دو قشر تجار و هنرمندان در حکومت فعالیت می‌کنند که کمترین خسارت‌ها را برای جامعه دارند و تو باید حواست به این دو قشر باشد که این سفارش امیرالمومنین (ع) بیانگر اهمیت و حساسیت این حرفه است.

سرهنگ خورشیدی بر حفظ اصالت‌های انقلاب از طریق هنر و برگزاری نشست‌های مکرر مسئولان با هنرمندان تاکید و اذعان کرد: با این قشر فرهیخته با ادبیات خودشان سخن بگویید. اگر بتوانیم همه سخنان مفید و ارزنده و درس‌ها و پندهای دوره‌های مختلف را هنرمندانه و در قالب تئاتر بیان کنیم دیگر نیازی به این همه تریبون و سخنرانی‌های طولانی نیست زیرا تئاتر جذابیت خاصی برای مخاطب دارد.

وی با اشاره به سخنان پندآموز و هنرمندانه شهید سید مرتضی آوینی خاطرنشان کرد: از نگاه این شهید هنرمند، هنر، تجلی شیدایی بوده و هر چه در شیدایی هست، عشق است. هنرمند به قصد راضی کردن دیگران به روی صحنه نمی‌رود بلکه با ارتباط گیری با دل و ارزش‌های درونی خود، هنرنمایی می‌کند بنابراین این موضوع چیزی جز شیدایی نیست.

معاون هماهنگ کننده سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز گفت: امکان ندارد کسی باور و آرمانی در سر نداشته باشد و ادعای عشق کند. یک هنرمند واقعی هیچ گاه به دنبال شهرت نیست بلکه جویای محبوبیت است بنابراین اگر جوان ما امروز کار خود را به خوبی انجام داد و ما نیز به عنوان مسئولان فرهنگی، مدافع او بودیم شهرت را رها می‌کند و هیچ گاه به دنبال جذابیت نمی‌رود.

سرهنگ خورشیدی در پایان عنوان کرد: جوانی که ظرفیت‌های او به خوبی مورد توجه قرار گرفته باشد خواهان محبوبیت است و شهرت برایش معنایی ندارد و این بسیار زیباست. فراموش نکنیم شهرت را آدمی طلب می‌کند اما محبوبیت، هدیه خداوند به بندگان است. جایگاه هنر باید بسیار والاتر از جایگاه کنونی باشد، حتی می‌توان با استفاده صحیح از آن، تولید قدرت کرد و این همان ابزاری است که در اختیار هنرمندان است و می‌توانند اتفاقات خوبی را با آن رقم بزنند.