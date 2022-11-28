کشف محموله کلت کمری در خوزستان/ قاچاقچی دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید محمد صالحی با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای تداوم رصد و برخورد با عناصر اصلی و قاچاقچیان سلاح و مهمات، مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی خوزستان، با تسلط کامل اطلاعاتی موفق به شناسایی یک قاچاقچی سلاح و مهمات در شهرستان شوش شدند.

وی ادامه داد: مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی با رصد و پایش اطلاعاتی و هماهنگی مرجع قضائی در یک عملیات پیچیده پلیسی متهم را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی خوزستان تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه‌های متهم ۲۳ قبضه سلاح کلت کمری و ۴۶ تیغه خشاب کشف شد.

سردار صالحی با اشاره به تحویل متهم به مرجع قضائی گفت: از شهروندان درخواست می‌شود هرگونه اخبار و اطلاعات در ارتباط با قاچاق سلاح و مهمات و همچنین دارندگان سلاح غیرمجاز را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.