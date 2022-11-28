کشف بیش از ۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در دلفان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نجف علی بارانی امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر اینکه یک قاچاقچی در حمل و جابجایی سوخت قاچاق فعالیت می‌کنند، موضوع در دستور کار مأموران پاسگاه «اتیوند شمالی» این شهرستان دارد، موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: مأموران به محل مربوطه اعزام و با توقیف یک دستگاه وانت نیسان دو هزار و۲۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق فاقد مجوز کشف کردند.

فرمانده انتظامی دلفان با بیان اینکه ارزش این محموله سوخت قاچاق ۶۶۰ میلیون ریال برآورد شده است، گفت: در این خصوص یک نفر دستگیر و همراه پرونده تحویل مراجع ذی صلاح شد.