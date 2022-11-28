  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۷ آذر ۱۴۰۱، ۱۳:۱۷

رئیس اتحادیه طلا به مهر اعلام کرد؛

حباب بالای ۲ میلیون تومانی سکه/ چرا سکه گران شد؟

حباب بالای ۲ میلیون تومانی سکه/ چرا سکه گران شد؟

رئیس اتحادیه طلای تهران با بیان اینکه قیمت سکه متاثر از نوسانات بازار ارز و اخبار افزایش می یابد، گفت: افزایش فاصله قیمت اوراق سکه در بورس با بازار می تواند به ثبات و کاهش قیمتها کمک کند.

نادر بذرافشان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در مورد عبور سکه از مرزهای ۱۷ میلیون تومان، اظهار کرد: اگرچه قیمت‌ها در بازار طلا و سکه صعودی شده اما در حال حاضر در بازار هیجان و التهاب خاصی نیست و هیچ گونه تقاضای کاذب یا مازادی را مشاهده نمی‌کنیم و روال به صورت عادی در جریان است.

رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران با بیان اینکه افزایش یک تا ۳ درصدی قیمت سکه طبیعی است، افزود: نوسانات بازار ارز در داخل و انتشار اخبار سیاسی و اقتصادی از جمله اصلی‌ترین عوامل بالا رفتن قیمت سکه و طلا هستند.

وی با اشاره به سیاست بانک مرکزی برای انتشار اوراق سکه در بورس، تصریح کرد: در حال حاضر قیمت اوراق سکه در بورس با قیمت سکه در بازار تفاوت تقریباً ۵۰ هزار تومانی دارد در حالی که اگر وضعیت در بورس مدیریت شود و نرخ این اوراق با قیمت بازار فاصله بیشتری پیدا کند و ارزان‌تر از نرخ بازار عرضه شود، قطعاً تأثیر خود را روی بازار هم خواهد گذاشت.

بذرافشان افزود: افزایش فاصله قیمت اوراق سکه در بورس با قیمت سکه در بازار، به گونه‌ای که پایین‌تر از نرخ بازار عرضه شود، می‌تواند نه تنها به ثبات بازار کمک کند بلکه روند قیمت‌ها را نیز به سمت نزولی شدن سوق خواهد داد.

رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران گفت: در حال حاضر حباب سکه بالای ۲ میلیون تومان است بنابراین کنترل قیمت اوراق سکه می‌تواند در ثبات بازار سکه مؤثر باشد.

کد مطلب 5642047
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • حمید IR ۲۳:۴۵ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۷
      0 0
      پاسخ
      یعنی سکه پاشی در بورس که ۲ ماهم تاثیر نداره درست مثل اوراق دلاری که بانک مرکزی داره میده که ۳ ماه بعد وقتی سر رسیدش برسه دولت باید کلی دلار یا ریال با سوده ۳ ماهه تحویل مردم بده این خودش نقدینگیرو بیشتر میکنه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها