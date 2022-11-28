حباب بالای ۲ میلیون تومانی سکه/ چرا سکه گران شد؟

نادر بذرافشان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در مورد عبور سکه از مرزهای ۱۷ میلیون تومان، اظهار کرد: اگرچه قیمت‌ها در بازار طلا و سکه صعودی شده اما در حال حاضر در بازار هیجان و التهاب خاصی نیست و هیچ گونه تقاضای کاذب یا مازادی را مشاهده نمی‌کنیم و روال به صورت عادی در جریان است.

رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران با بیان اینکه افزایش یک تا ۳ درصدی قیمت سکه طبیعی است، افزود: نوسانات بازار ارز در داخل و انتشار اخبار سیاسی و اقتصادی از جمله اصلی‌ترین عوامل بالا رفتن قیمت سکه و طلا هستند.

وی با اشاره به سیاست بانک مرکزی برای انتشار اوراق سکه در بورس، تصریح کرد: در حال حاضر قیمت اوراق سکه در بورس با قیمت سکه در بازار تفاوت تقریباً ۵۰ هزار تومانی دارد در حالی که اگر وضعیت در بورس مدیریت شود و نرخ این اوراق با قیمت بازار فاصله بیشتری پیدا کند و ارزان‌تر از نرخ بازار عرضه شود، قطعاً تأثیر خود را روی بازار هم خواهد گذاشت.

بذرافشان افزود: افزایش فاصله قیمت اوراق سکه در بورس با قیمت سکه در بازار، به گونه‌ای که پایین‌تر از نرخ بازار عرضه شود، می‌تواند نه تنها به ثبات بازار کمک کند بلکه روند قیمت‌ها را نیز به سمت نزولی شدن سوق خواهد داد.

رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران گفت: در حال حاضر حباب سکه بالای ۲ میلیون تومان است بنابراین کنترل قیمت اوراق سکه می‌تواند در ثبات بازار سکه مؤثر باشد.