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۱۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۳:۴۵

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

عوامل افزایش شدید قیمت سکه/ خرید هیجانی، قیمت ها را بالاتر می برد

عوامل افزایش شدید قیمت سکه/ خرید هیجانی، قیمت ها را بالاتر می برد

نایب رئیس سابق اتحادیه طلا و جواهر گفت: افزایش نرخ ارز و افزایش نرخ انس جهانی طلا از عوامل اصلی رشد قیمت طلا و سکه هستند و در این بین افزایش تقاضا نیز قیمت ها را بالاتر می برد.

محمد کشتی آرای در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد نوسانات بازار طلا و سکه، اظهار کرد: قیمت انس جهانی طلا به عنوان یکی از عوامل اثرگذار روی قیمت داخلی طلا، تا روز پنجشنبه (۱۲ آبان ماه) تغییرات زیادی نداشت ولی از دیروز قیمت جهانی ۳۷ دلار افزایش یافت و امروز هم بازارهای جهانی تعطیل شدند بنابراین روی قیمت داخلی طلا اثر خود را گذاشت.

سکه ۱۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان شد

نایب رئیس سابق اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر افزود: مساله دوم مربوط به قیمت ارز می‌شود؛ از روز شنبه هفتم آبان ماه سیر صعودی قیمت ارز آغاز و از کانال ۳۲ هزار تومان خارج شد و تا این لحظه به کانال ۳۶ هزار تومان رسیده است.

کشتی آرای گفت: این افزایش قیمت ارز، موجب افزایش شدید قیمت طلا و سکه در بازار شد؛ به شکلی که قیمت سکه طرح جدید صبح امروز ۱۶ میلیون و ۵۰ هزار تومان بود اما در این لحظه به ۱۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است.

وی ادامه داد: اتفاق ثانویه این موضوع، مربوط به حضور هیجان خریداران در بازار می‌شود؛ در واقع زمانی که قیمت طلا و سکه سیر صعودی می‌یابد، هیجان خرید در بازار ایجاد می‌شود که خود این هیجان و افزایش تقاضا موجب افزایش قیمت‌ها در بازار می‌شود.

حباب ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی سکه

این کارشناس صنعت طلا اظهار کرد: فعلاً اواسط روز و در اوج داد و ستدهای معاملات بازار هستیم؛ بنابراین قیمت سکه و طلا به حداکثر رسیده است و به نظر نمی‌رسد که بعد از ظهر امروز مجدد افزایش قیمت داشته باشیم.

کشتی آرای به قیمت‌ها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر سکه طرح قدیم ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است که حباب (به طور متوسط) یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومانی دارد؛ قیمت سکه طرح جدید ۱۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است که حباب ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی دارد.

وی ادامه داد: همچنین قیمت نیم سکه ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان با حباب یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۵ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان با حباب ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان با حباب یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز یک میلیون و ۴۶۵ هزار تومان شده که نسبت به چند روز قبل ۴۰ هزار تومان افزایش قیمت داشته است.

کشتی آرای تصریح کرد: تا روز دوشنبه قیمت‌ها تغییری نمی‌کند اما از روز دوشنبه به بعد باید ببینیم چه تغییرات سیاسی و اقتصادی رخ می‌دهد.

کد مطلب 5624938
سمیه رسولی

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    نظرات

    • ناشناس US ۱۴:۰۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
      18 2
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      یعنی علم اقتصاد کشک! یعنی فقط هیجان مردم طی 44 سال قیمت دلار را 500 برابر افزایش داده؟ به همین سادگی؟ این کارشناسان را صادر کنید بخدا، مثل آن آقایی که گفت زمستان نزدیک است، اینها را بفرستید دنیا را آباد کنند.
      • IR ۲۳:۱۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
        0 0
        دلار 5000 برابر افزایش پیدا کرده نه 500 برابر.. یعنی پول ملی ما نسبت به پول امریکا ارزشش 5000 برابر کمتر شده. بعد عده ای تو این مملکت فقط بلدن مرگ بر امریکا بگن و دلشونم خوشه که دارن با امریکا مقابله میکنن!!
    • AE ۱۷:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
      0 0
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      میگویند اقتصاد علم است و آن را علم اقتصاد فارغ التحصیلانش را دکترای اقتصاد و کارشناسانش را کارشناس اقتصادی میگویند پیدا کنید عدم ارتباط علمی را در حلقه علم اقتصاد مشکل حل خواهد شد
    • رضا IR ۱۸:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
      0 0
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      همیشه خریدها هیجانیه ولی نمیدونیم چرا قیمت بعدش همون میمونه یا بالاتر میره ...!
    • IR ۱۹:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
      0 0
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      خروج شدید پول حقیقی از بورس طی شش ماه متوالی
    • سعید IR ۰۷:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
      0 0
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      هر چند روز یکبار ایشون خورده فرمایش دارند سکه بعد از عید فطر در کانال 32 هزار تومن بود نه 29 هزار تومن و الان نهم اردیبهشت به 34 هزار تومن رسیده یک مسلمان واقعی هیچ وقت دروغ نمیگه

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