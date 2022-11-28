فراکسیون زنان مجلس قطعنامه شورای حقوق بشر علیه ایران را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در قالب بیانیه‌ای صدور قطعنامه حقوق بشری توسط کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرده و این قبیل قطعنامه‌ها را که خود ناقض حقوق بشر هستند فاقد وجاهت دانست.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

کشورهای غربی در حالی قطعنامه حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی تصویب می‌کنند که کارنامه حقوق بشری آن‌ها بسیار سیاه و دهشتناک است و اثرات خونبار سلاح‌های کشتار جمعی آن‌ها در تمام کشورهای جهان از جمله کشورهای اسلامی هویداست و آثار جنایات آن‌ها را می‌توان به وضوح در قلب کشورهای عراق، فلسطین، سوریه، یمن، افغانستان و …مشاهده کرد.

در عصری که دست حاکمان اروپایی به رهبری آمریکا که جنون قدرت، آن‌ها را به توحش کشتار رسانده است چنان به خون سایر ملت‌ها آلوده است، ادعای دفاع از حقوق بشر توسط آن‌ها فاقد اعتبار است. این کشورها علاوه بر کشتار سایر ملت‌ها با سخت افزارهای نظامی، جهان را به آزمایشگاه سلاح‌های بیولوژیک خود تبدیل کرده‌اند و در لوای تحقیقات و پژوهش، قتلگاه‌های تحقیقاتی ایجاد کرده‌اند.

امروز و در شرایطی که دست حاکمان کودک کُش غربی برای ملت‌های جهان رو شده است و دیگر آمریکا با بیشترین تعداد زندانی (دو میلیون و پانصد هزار) و اروپا با بیشترین تعرض به حقوق زنان و رنگین پوستان نمی‌توانند مدعی دفاع از حقوق بشر باشند.

به راستی آیا آلمان که دست حاکمانش به خون نفس‌های محصور و بند آمده جانبازان شیمیایی ایرانی آلوده است و با ارسال سلاح‌های شیمیایی برای صدام باعث شهادت بیش از ۱۳۰۰۰ شهروند ایرانی و مجروح شدن ۱۰۰ هزار انسان بی‌گناه شده و هنوز نسل‌کشی سربازانش در افغانستان تلخ‌ترین خاطره آزادگان جهان است می‌تواند مدافع حقوق بشر باشد!؟

کاش غرب برای استیفای حقوق بشر حداقل بازیگرانی را انتخاب می‌کرد که کمتر دستانشان به خون مردم جهان آغشته باشد!

فراکسیون زنان و خانواده مجلس یازدهم ضمن محکوم نمودن عمل جانب‌دارانه غرب در تصویب قطعنامه مضحک حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی اعلام می‌کند کشورهای اروپایی، آمریکا و رژیم صهیونیستی که حقوق بشر را به گروگان خود گرفته‌اند، ناقضان حقوق بشر و حقوق زنان هستند و نقض حقوق زنان و کودکان ایرانی توسط کشورهای غربی با تحریم‌های ظالمانه و تحریم دارو و تجهیزات پزشکی و… بر کسی پوشیده نیست و باید حاکمان آن‌ها به عنوان ناقضان حقوق بشر محاکمه شوند و قطعنامه‌هایی که توسط این کشورها صادر می‌شود فاقد وجاهت است.

ملت‌های آزاده جهان باید عزمی جهانی ایجاد کنند تا نهادهای مختلف بین‌المللی را از اسارت این ناقضان حقوق بشر خارج نمایند.