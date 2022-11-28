۶۳۰ کیلوگرم تریاک در استان بوشهر کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: روز گذشته مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر در پی تبادل اطلاعاتی و گزارش واصله از پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان مبنی بر اینکه قاچاقچیان محموله سنگین مواد مخدری را تهیه و در صدد حمل آن از استان بوشهر به مقصد مورد نظر هستند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر افزود: در همین رابطه دو اکیپ از اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان به محورهای تردد احتمالی سوژه اعزام که با تعقیب و مراقبت‌های پوششی و کنترل نامحسوس محور، یک دستگاه کامیون حامل مواد مخدر در محور مواصلاتی شهرستان گناوه شناسایی و متوقف شد.

سردار سوسنی تصریح کرد: کامیون توقیفی با هماهنگی مرجع قضائی به ستاد فرماندهی استان بوشهر منتقل شد که در بازرسی از آن ۱۹۲ بسته تریاک به وزن ۶۳۰ کیلو گرم که به صورت ماهرانه‌ای در قسمت‌های مختلف خودرو جا ساز شده بود کشف و خارج شد.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با بیان اینکه در این راستا یک قاچاقچی دستگیر و به مرجع قضائی معرفی شد، بیان داشت: برخورد با قاچاقچیان و مخلان نظم و امنیت مستمر و قاطعانه خواهد بود و پلیس برای ناکام گذاشتن قاچاقچیان مواد مخدر حد و مرز نمی‌شناسد.