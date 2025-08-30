۱۸۵ کیلوگرم مواد مخدر در دشتستان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران، در تشریح این خبر بیان کرد: مأموران پلیس دشتستان در اجرای طرح امنیت محله محور با اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات تخصصی از جابجایی مقادیر قابل توجهی مواد مخدر توسط قاچاقچیان مطلع و موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی با بیان اینکه خودروی مورد نظر در حین ورود به شهرستان شناسایی و مورد مراقبت قرار گرفت، افزود: طی یک عملیات پلیسی خودرو به همراه دو نفر سرنشین توقیف و به مقر انتظامی دلالت که در بازرسی از آن مقدار ۱۸۵ کیلو گرم مواد مخدر تریاک کشف شد.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با اشاره به اینکه هر دو متهم به مرجع قضائی معرفی شدند، خاطر نشان کرد: مأموران انتظامی همواره با سودا گران مرگ و قاچاقچیان مواد مخدر مبارزه خواهند کرد و پلیس اجازه جولان و سرکشی به برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی نخواهد داد.