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۷ آذر ۱۴۰۱، ۱۳:۳۲

فعالان انگلیسی خواستار تعطیلی شرکت تسلیحاتی اسرائیلی شدند+ تصاویر

فعالان انگلیسی خواستار تعطیلی شرکت تسلیحاتی اسرائیلی شدند+ تصاویر

جمعی از فعالان انگلیسی حامی فلسطین با نوشتن شعارهایی بر روی دیوار شرکت تسلیحاتی البیت (ELBIT) متعلق به رژیم صهیونیستی، خواستار تعطیلی آن شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه شهاب نیوز، روز گذشته در انگلیس جمعی از فعالان حامی فلسطین با نوشتن شعارهایی بر روی دیوار شرکت تسلیحاتی البیت (ELBIT) متعلق به رژیم صهیونیستی، خواستار تعطیلی آن شدند.

معترضان با اشاره به همکاری انگلیس با این شرکت تسلیحاتی صهیونیستی خواستار توقف همکاری‌ها با آن شدند.

پلیس انگلیس با حضور در محل تجمع این گروه از حامیان فلسطین، با آنها برخورده کرده و شماری از آنان را بازداشت کرد.

در ماه‌های اخیر گروه‌های حقوق بشری حامی فلسطین، با تاکید بر پرونده قطور جنایات جنگی رژیم صهیونیستی، خواستار تعطیلی دفتر شرکت تسلیحاتی البیت در انگلیس شده اند.

فعالان انگلیسی خواستار تعطیلی شرکت تسلیحاتی اسرائیلی شدند+ تصاویر

فعالان انگلیسی خواستار تعطیلی شرکت تسلیحاتی اسرائیلی شدند+ تصاویر

فعالان انگلیسی خواستار تعطیلی شرکت تسلیحاتی اسرائیلی شدند+ تصاویر

کد مطلب 5642086

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