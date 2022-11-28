آفریقای جنوبی تحریم ها علیه ایران را قبول ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، ویکا مازوی کومالو بعدازظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از نیروگاه و بندر نوشهر در گفتگو با خبرنگاران با اظهار اینکه باید تجلیل جامع و درستی از نیازهای دو طرفت برای تجارت داشته باشیم، گفت: باید نیازهای آفریقای جنوبی واستان مازندران بررسی شود و ببینیم درچه زمینه‌هایی می‌توانیم ارتباط برقرار کنیم.

وی با اظهار اینکه دامپروری می‌تواند زمینه ارتباط مشترک مازندران و آفریقا باشد، افزود: باید بررسی شود که دو طرف به چه بخش‌هایی از دامپروری نیاز دارند.

وی درباره موانع فراروی تجارت ایران و آفریقای جنوبی، تحریم‌ها را مانعی فراروی تعامل و تجارت بیان کرد و گفت: هرچند آفریقای جنوبی تحریم‌های اعمال شده برایران را قبول ندارد اما این تحریم‌ها در کار تجاری و تبادلات بانکی و غیره تاثیرگذاشته است.

ویکا مازوی کومالو با اظهار اینکه کمپانی‌های آمریکای جنوبی بیشتر بخش خصوصی و با کشورهای غربی در ارتباط هستند، ادامه داد: به خاطر آنکه هراس از دست دادن ارتباط را دارند، تمایل کمتری به برقراری تبادلات با ایران دارند که باید این موانع رفع شود.

سفیر آفریقای جنوبی در ایران با اشاره به اینکه ۲۳ تفاهمنامه بین ایران و آفریقای جنوبی وجود دارد که ۱۸ تفاهمنامه عملیاتی شده است، افزود: برخی از تفاهمنامه ها قدیمی تر است و این تفاهمنامه هادر کمیسیون مشترک طی سال آینده بررسی می‌شود و با رفع موانع نسبت به عملیاتی کردن آن اقدام کرد.

وی یادآور شد: همچنین وزیر امور خارجه ایران و آفریقای جنوبی ریاست کمیسیون مشترک را عهده دار هستند و در آن درباره تفاهمنامه ها تبادل نظر می‌شود از سوی دیگر سفر رئیس جمهور ایران به آفریقای جنوبی بعد از کمیسیون مشترک نیز درباره رفع موانع و عملیاتی کردن تفاهمنامه ها تأثیرگذار خواهد بود.

سفیر آفریقای جنوبی در قالب سفر دو روزه از روز یکشنبه به مازندران سفر کرد و بازدید از نیروگاه برق و بندر نوشهر از جمله برنامه‌های روز دوشنبه آن بوده است.