به گزارش خبرنگار مهر، علی سالاروند امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در راستای اجرای بند ٧ مصوبات کارگروه هوا جلسه‌ای با موضوع ایجاد مرکز «کنترل کیفیت هوا» در شهرهای خرم آباد، بروجرد و چگنی برگزار شد.

وی، عنوان کرد: این جلسه با حضور مدیرکل دفتر فنی استانداری لرستان، مدیرکل حفاظت محیط زیست، مدیرکل هواشناسی، نماینده رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، شهردار بروجرد، شهردار سراب دوره و نماینده شهرداری خرم آباد در محل سالن جلسات معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان برگزار شد.

مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست لرستان افزود: در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر، بر لزوم ایجاد شهرهای هوشمند و سبز توسط همه اعضا تاکید شد.

سالاروند، ادامه داد: مقرر شد که شهرداری خرم آباد، بروجرد و چگنی حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری نسبت به راه اندازی مرکز کنترل کیفی هوا اقدام کنند.

وی، بیان داشت: همچنین مقرر شد که اداره کل هواشناسی استان لرستان پس از تاییدیه آنالایزر سنجش آلودگی هوای خود (ذرات واقع در رومشکان) توسط سازمان حفاظت محیط زیست با ایجاد زیر ساخت‌های لازم نسبت به اتصال آن به سامانه پایش کیفی هوای کشور اقدام کند.

مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست لرستان، گفت: همچنین مقرر شد که اداره کل حفاظت محیط زیست استان، اطلاعات ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای خود را به صورت روزانه به شهرداری شهرهای داری مرکز کنترل کیفی هوا ارسال کند.

سالاروند، تصریح کرد: همچنین مقرر شد که شهرداری‌های دارای مرکز کنترل کیفی هوای، ساز و کار لازم را برای دسترسی عموم به اطلاعات ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا در سطح شهرها فراهم کنند.