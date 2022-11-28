فعالیت ۲ هزار شرکت تعاونی در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز رحیم‌زاده ظهر دوشنبه در نشست با اصحاب رسانه با بیان اینکه ۲ هزار شرکت تعاونی در گرایش‌های مختلف با هدف رونق اقتصادی و اشتغال در استان اردبیل در حال فعالیت است، اظهار کرد: ۱۶ درصد اشتغال ایجاد شده در استان اردبیل مربوط به فعالیت شرکت‌های تعاونی است و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز سعی کرده در تحقق اهداف و برنامه‌های این شرکت‌ها کمک‌کار و یاریگر آنها باشد.

وی با بیان اینکه احیای شرکت‌های تعاونی غیرفعال در استان مبنای کار است، گفت: امروزه نقش بی بدیل تعاونی‌ها در بهبود فضای کسب و کار، رونق تولید و اشتغال، ساماندهی نظام توزیع و عرضه و بازار کار بر کسی پوشیده نیست که ضرورت داد با تعامل هرچه بیشتر اتاق تعاون، اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی سهم این بخش از اقتصاد استان افزایش یابد.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل از تحقق تعهد اشتغال ۶۰ درصدی در استان خبر داد و گفت: تعهد اشتغال در استان نزدیک به ۲۳ هزار و ۷۵۰ نفر است که تاکنون حدود ۱۲ هزار و ۶۰۰ نفر را توانستیم جذب کنیم و در تلاش هستیم با همکاری ارگان‌های مربوطه این تعهد محقق شود.

رحیم‌زاده با تاکید بر لزوم حمایت بیش از پیش بانک‌های عامل از طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری در استان اردبیل تصریح کرد: بخشی از مشکلات و موانع سر راه تولید مربوط به قوانین، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها است که امیدواریم با اصلاح برخی از قوانین به نفع واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاری شاهد رونق اشتغال در منطقه باشیم.

وی از پرداخت تسهیلات به ۳ هزار و ۷۸۸ کارگاه تولیدی در استان اردبیل خبر داد و گفت: ابلاغیه ارائه تسهیلات برای کارگاه‌های کوچک در روستاها و مناطق عشایری و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر از سال ۹۷ تاکنون ۴۷۰ میلیارد تومان بوده که در این راستا ۶ هزار و ۳۷۶ کارگاه برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها معرفی شدند.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل خاطر نشان کرد: ۸۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیارد تومان سهم تسهیلات مشاغل خانگی استان بوده که در این زمینه ۲ هزار ۲۶۷ طرح به بانک‌ها معرفی شدند که ارزش مادی تسهیلات معرفی شده ۱۲۹ میلیارد تومان است.

رحیم‌زاده با بیان اینکه در سایه تلاش بازرسان و ناظران از واحدهای کارگاهی و تشدید نظارت‌ها کاهش حوادث ناشی از کار و ارتقای ایمنی را در فعالیت‌های عمرانی شاهد هستیم، گفت: ۱۱۶ هزار نفر بیمه شده اجباری در استان اردبیل وجود دارد که یک هزار و ۶۵٠ نفر مقرری بیمه بیکاری در استان دریافت می‌کنند.

وی در پایان با اشاره به دفاع از حق و حقوق جامعه کارگری خاطر نشان کرد: هم در هیئت‌های بدوی و هم در هیئت‌های تجدید نظر و مراحل نهایی صدور آرا سعی می‌شود تا حق و حقوق جامعه کارگری و کارفرمایی مورد توجه قرار گیرد و در تلاش هستیم تا یک فضای آرام و کم دغدغه‌ای را برای جامعه کارگری در ادامه فعالیت‌ها به وجود آوریم تا مشکلات و نارسایی‌ها در این حوزه به حداقل برسد.