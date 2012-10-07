خروج شیمیایی فروشان تا آبانماه از ناصر خسرو / پلمپ صنوف متخلف

رضا قدیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خروج صنف شیمیایی فروشان از بازار تهران گفت: طی جلسات طولانی با نمایندگان صنف شیمیایی فروشان و اعلام موافقت آنها قرار بر این شد تا طی سه ماه این صنف مکان فعلی خود را تخلیه کند و به مکان جدید منتقل شوند.



وی درخصوص فعالیت های زیر زمینی این صنف گفت: اگر این صنف به طور کامل از قلب تجاری تهران خارج شود فعالیتهای مجموعه های زیر زمینی هم برچیده می شود.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با اشاره به این که خرید و فروش مواد شیمیایی در مرکز بازار غیر قانونی است گفت: شیمیایی فروشان صنفی قانونی هستند و در مکانی که برای شهر خطری به دنبال نداشته باشد می توانند فعالیت کنند.

به گفته قدیمی، این صنف تا آبانماه به طور کامل از خیابان ناصر خسرو خواهند رفت و واحد های متخلف پلمپ می شوند.

خروج کارگاه های طلاسازان از بازار

وی با اشاره به خروج صنف طلا سازان از بازار گفت: پساب های به جا مانده از کارگاه های طلاسازان خطرناک است و برای انتقال این کارگاه ها 2 تا3 منطقه پیش بینی شده و به زودی جا به جایی این صنف هم آغاز می شود.

