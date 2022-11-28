«فخری» که در آسمان علم و فناوری ایران درخشان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان، هفتم آذرماه ۱۳۹۹ و درست در چنین روزی بود که تیر شوم استکبار به دست مزدور غاصب خود، بر سینه فخری از زادگان این سرزمین نشست و یک بار دیگر و با شهادت تنی دیگر از دانشمندان ایران، اثبات شد که دشمنی دشمن، با اعتلا، اقتدار، پیشرفت فناوری و سربلندی ایران است و به همین دلیل تیر زهراگین و مملو از کین‌شان، پیش قراولان مسیر توسعه علمی، فناوری و اقتدار ایران را نشانه رفته است.

شهید محسن فخری زاده، از دانشمندان ارشد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رئیس پیشین مرکز تحقیقاتی فیزیک (PHRC)» در چنین روزی به شهادت رسید، دانشمندی که پیش از آن واقعه ناگوار نیز، با تلاش مذبوحانه دشمن، مورد سوء قصد قرار گرفته بود و نیز در فهرست تحریم شدگان ایران توسط شورای امنیت سازمان ملل قرار داشت.

اوایل سال ۱۳۹۷، منابع رژیم صهیونیستی اعلام کرده بودند که سازمان جاسوسی این رژیم «موساد» تلاش کرده یک دانشمند هسته‌ای ایران را ترور کند اما عملیات او موفق نبوده است.

«فخری» زاده ایران

شهید «محسن فخری‌زاده» دانشمند برجسته و ممتاز هسته‌ای و دفاعی کشورمان نخستین روز فروردین ۱۳۴۰ در قم به دنیا آمد. در دوران جوانی که مصادف با طلیعه پیروزی انقلاب اسلامی بود به مبارزه با رژیم طاغوت برخاست. با آغاز پیروزی انقلاب اسلامی در صف مقابله با گروهک‌های تجزیه‌طلب از جمله در غرب کشور قرار گرفت.

شهید «فخری‌زاده» کار خود را در دانشگاه امام حسین(ع) و وزارت سپاه شروع کرد و بعد از ادغام دو وزارت سپاه پاسداران و وزارت دفاع، در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مشغول شد و کارهای علمی خودشان را از آنجا به عنوان مهمترین فعالیت، دنبال کرد و در این دوران کارهای علمی بسیار گسترده‌ای انجام داد.

این شهید والامقام به لحاظ نظری، قوی و به لحاظ عملی نیز شخص توانمندی بود؛ معمولا کسانی که خودشان محقق هستند گاهی در مدیریت تحقیقاتی خیلی قوی نیستند، اما وی یک محقق بسیار ارزشمند محسوب می‌شد و از سویی یک مدیر تحقیقاتی ارزشمندی به شمار می‌رفت که می‌توانست گروه‌های مختلف تحقیقاتی را به کار بگیرد. ابعاد وجودی شهید «فخری‌زاده»، تنها منحصر در دارایی‌های علمی او نبود بلکه شخصیت همه جانبه‌ای ساخته بود که باعث شده بود در مجموعه خود نه فقط نقش یک مدیر بلکه نقش یک پدر، هادی و راهبر را داشت.

دستاوردهای ماندگار

شهید فخری زاده در قامت یک دانشمند و مدیر راهبردی، در پروژه‌ها و طرح‌های دفاعی و فناورانه متعددی نقش داشت. فعالیت‌های او محدود به حوزه دفاعی و هسته‌ای نبوده و در طرح‌های پیشران و فناورانه متعددی، نقش آفرینی و راهبری را عهده‌دار بود.

برخی از این طرح‌ها را می‌توان توسعه فناوری آشکارسازی تابش‌های هسته‌ای، آشکارسازی نوترون‌های کیهانی برای کشف اقدامات اسراییل، ساخت کیت‌های تشخیصی کرونا، ساخت لیزر برای شناسایی پهپاد مهاجم، ابداع پدافند هسته‌ای در کشور، تاسیس پژوهشکده اکوستیک، و نقش آفرینی در ساخت واکسن ایرانی کرونا دانست.

شهید «فخری‌زاده» نخستین دانشمندی است که از رییس جمهور کشورمان نشان درجه دو خدمت گرفت. شهید «فخری‌زاده» و مجموعه‌ او در مسائل ملی و غیر دفاعی نیز فعالیت‌های تحقیقاتی داشتند و سرریز دانش حوزه دفاعی را به حوزه‌های غیر دفاعی هم انجام می‌دادند؛ در حوزه علوم پایه کارهای ارزشمند قوی در مجموعه ایشان صورت می‌گرفت.

این شهید معزز به عنوان یک متخصص و پژوهشگر هسته‌ای، در حوزه‌های فناوری‌های نو پدید، رشته‌های مختلف فعالیت‌های متنوعی را آغازگر شد. او پژوهش و تحقیقی را دنبال می‌کرد که به نتیجه علمی برسد و محصول محور باشد لذا به طور مستقیم در اقتدار دفاعی و اقتدار ملی کشور نقش داشت.

اما دهم آذر مراسم تشییع و وداع با پیکر دانشمند شهید محسن فخری‌زاده با حضور جمعی از مسئولان لشکری و کشوری و خانواده این شهید عزیر در ستاد وزارت «دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» برگزار شد. استقبال و حضور گسترده مردم در این مراسم، نشان از جایگاه والا و عمق نفوذ این شهید والامقام در دل‌های مردم داشت. روح این شهید والامقام و شهیدان عرصه علم، فناوری و دفاعی کشور شاد و با اولیای الهی محشور باشد.