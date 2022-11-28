چین و روسیه بر نظام جهانی چند قطبی تاکید دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزیر خارجه چین تقویت همکاری میان کشورهای عضو پیمان های منطقه ای از جمله پیمان شانگهای را حائز اهمیت ارزیابی کرد.

«وانگ یی» وزیر امور خارجه چین امروز دوشنبه پس از دیدار با «ایگور مورگولف» سفیر روسیه در چین تاکید کرد که تقویت همکاری میان اعضای سازمان همکاری شانگهای (SCO) و بریکس (گروهی متشکل از پنج اقتصاد نوظهور پیشرو) امری ضروری است.

وزارت امور خارجه چین به نقل از گفته های وانگ یی اعلام کرد: تقویت هماهنگی و همکاری بین کشورهای سازمان همکاری شانگهای و کشورهای عضو گروه بریکس، در جهت حفظ صلح و ثبات در منطقه و نیز در سراسر جهان لازم است.

وزیر خارجه چین افزود: چین و روسیه هر دو بر بسط نظم جهانی چند قطبی اصرار دارند و این دو کشور با هژمونی تک قطبی مخالف هستند.

در همین راستا، «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه روز جمعه اعلام کرد که بسیاری از کشورها برخلاف تحریم های اعمال شده از سوی غرب در واکنش به عملیات نظامی ویژه مسکو در اوکراین، خواهان همکاری نزدیک با روسیه هستند. بنا به اعلام لاوروف، متحدان روسیه در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، کشورهای مشترک المنافع (CIS)، سازمان همکاری شانگهای، سازمان پیمان امنیت جمعی (CSTO)، بریکس از جمله این کشورها هستند.