الجزایر درخواست عضویت در «بریکس» را ارئه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، گزارش ها از ارائه درخواست الجزایر برای عضویت در «بریکس» (BRICS) حکایت دارد.

خبرگزاری اسپوتنیک در این خصوص اعلام کرد که این درخواست از سوی «لیلا زروکی» (Leila Zerrouki) فرستاده ویژه این کشور مطرح شدهاست.

به گزارش این رسانه، «بریکس» یک سازمان همکاری تجاری است که کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی عضو آن هستند و تعدادی از کشورهای دیگر از جمله آرژانتین و ایران خواهان پیوستن به این سازمان هستند.

وزارت خارجه چین پیشتر اعلام کرده که چندین کشور دیگر از جمله اندونزی، ترکیه و عربستان خواستار پیوستن به بریکس هستند.

سرواژه بریکس از کنار هم قرار گرفتن حرف اول نام انگلیسی این کشورها تشکیل شده است. ۳۰ درصد تولید ناخالص و ۴۰ درصد جمعیت جهان در حوزه بریکس تعریف می‌شود. ایران و آرژانتین اوایل تیر امسال رسماً درخواست عضویت در این گروه را ارائه دادند که مورد استقبال اعضای بریکس قرار گرفت.