برپایی نمایشگاه صنایع دستی بسیج در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، ولی جهانی بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه افتتاحیه نمایشگاه صنایع دستی اظهار کرد: برپایی نمایشگاه صنایع دستی با مشارکت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سازمان بسیج هنرمندان همزمان با سراسر کشور در رشت برگزار می‌شود.

وی با اشاره به گاه شمار برای نمایشگاه دستی بسیج، افزود: این نمایشگاه از ۷ لغایت ۱۴ آذر از ساعت ۱۰ الی ۱۷ میزبان علاقه مندان است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیلان از برپایی ۳۰ غرفه در نمایشگاه صنایع دستی بسیج در رشت خبر داد و اضافه کرد: تولیدات فاخری از رشته‌های چوب تراشی، گلیم بافی، چادرشب بافی، میناکاری و سایر صنایع دستی و سنتی در این نمایشگاه عرضه می‌شود.

جهانی، معرفی هنرمندان صنایع دستی را اولویت‌های مهم برپایی چنین نمایشگاه‌هایی برشمرد و بیان کرد: انتقال فرهنگ صنایع دستی و سنتی به نسل آینده و برجسته سازی تولیدات فاخر سنتی گیلان از دیگر اهداف برپایی نمایشگاه است.

وی ادامه داد: بیش از ۶۰ هنرمند گیلانی آثار خود را در نمایشگاه صنایع دستی بسیج با عنوان دست آفرین‌های هنر ایرانی در معرض دید علاقه مندان می‌گذارند.