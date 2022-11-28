آستین: کنگره هر چه زودتر بودجه پنتاگون را تصویب کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، وزیر دفاع آمریکا خواستار تصویب فوری بودجه این وزارتخانه از سوی کنگره کشورش شد.

«لوید آستین» وزیر دفاع آمریکا امروز دوشنبه در اظهاراتی در خصوص برنامه پنتاگون گفت که کنگره باید قبل از پایان سال ۲۰۲۲، بودجه این وزارتخانه را برای یک سال کامل تصویب کند.

وزیر دفاع آمریکا این اقدام را برای کمک به وزارت دفاع این کشور در جهت اجرای برنامه های خود ضروری خواند.

از آغاز عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین در ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰)، آمریکا و متحدان غربی این کشور، میلیاردها دلار کمک امنیتی و نظامی برای کی یف فراهم کرده‌اند که ارزش آن حدود ۴۰ میلیارد دلار برآورد شده و می‌توان آن را با کل بودجه دفاعی سالانه فرانسه مقایسه کرد. اقدامی که موجب شده خود این کشورها برای رفع نیازهای نظامی خود با مشکلاتی مواجه شوند.