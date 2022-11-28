فراخوان جشنواره ملی فیلم کوتاه رشت منتشر شد

عبدالرضا اصغر تاش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتشار فراخوان جشنواره ملی فیلم کوتاه رشت اظهار کرد: آخرین مهلت ثبت نام و بارگذاری اثر در سایت جشنواره تا ۲۵ آذر ماه امسال است.

وی با بیان اینکه نتایج آثار پذیرفته شده در جشنواره نیز ۳۰ آذر ماه اعلام می‌شود، گفت: جشنواره ملی فیلم کوتاه رشت نیز در بازه زمانی ۹ تا ۱۱ دی ماه برگزار می‌شود.

دبیر شورای اجرایی جشنواره ملی فیلم کوتاه رشت با اشاره به اینکه داستانی، مستند، پویانمایی و موبایلی را بخش‌های این جشنواره را تشکیل می‌دهند، افزود: تهیه کلیپ با موضوع نهضت مقاومت نیز بخش ویژه این جشنواره را تشکیل می‌دهد.

وی اضافه کرد: آموزش شهروندی، شهروند و زیبایی‌های شهری، شهروند و مشکلات شهری، شهروند و قوانین شهر، شهروند و رعایت حقوق شهری و شهروند و آسیب‌های اجتماعی موضوعات این جشنواره هستند که آثار تولید شده باید بر اساس این موضوعات باشد.

اصغرتاش در ادامه با اشاره به مقررات جشنواره گفت: مدت زمان آثار ارسالی به جشنواره باید حداکثر ۱۰۰ ثانیه با احتساب تیتراژ باشد، اظهار کرد: در بخش ویژه نیز (کلیپ) می‌تواند حداکثر تا ۵ دقیقه باشد.

وی اضافه کرد: شرکت کنندگان می‌توانند آثار خود در مهلت تعیین شده به دبیرخانه جشنواره به آدرس گیلان، رشت، بلوار احمدزاده، کوچه سعدی، پلاک ۶۷ ارسال کرده و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌های ۳۳۷۲۷۳۱۰ – ۰۱۳، ۰۹۱۱۷۰۵۴۸۳۵ و ۰۹۱۱۱۳۰۶۰۶۲ تماس گرفته و یا به سایت جشنواره به آدرس http://sobheghalam.ir مراجعه کنند.

گفتنی است امروز همچنین با حکم شهردار رشت احکام دبیران و اعضای اصلی دبیرخانه جشنواره ملی فیلم کوتاه رشت و جشنواره منطقه‌ای تئاتر خیابانی «گیلدخت» اهدا شد.

بر اساس این احکام عبدالرضا اصغرتاش به عنوان دبیر شورای اجرایی، هومن میر معنوی به عنوان دبیر فنی، وحید فخر موسوی به عنوان دبیر هنری این دو رویداد ملی در شهر رشت منصوب شدند.

همچنین مونا شفیع نژاد به عنوان نماینده شهرداری، قاسم مصفا به عنوان مدیر روابط عمومی و تشریفات و روح الله خان زاده نیز به عنوان مسئول تدارکات و پشتیبانی این دو جشنواره ملی احکام خود را را دریافت کردند.