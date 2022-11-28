تحریک طالبان پاکستان: نیروهای نظامی اسلام آباد را هدف قرار دهید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری بی بی سی، گروه مسلح مخالف «تحریک طالبان پاکستان» (تی تی پی) امروز دوشنبه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که توافق آتش‌ بس این گروه با دولت پاکستان از امروز دیگر قابل اجرا نیست.

رسانه‌ های داخلی پاکستان و خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از بیانیه طالبان پاکستان در این خصوص نوشتند که به این ترتیب توافقاتی که میان این گروه و حکومت پاکستان از ماه نوامبر سال گذشته با میانجیگری طالبان افغانستان به وجود آمده بود، پایان یافته است.

«تحریک طالبان پاکستان» در بیانیه امروز خود گفت که صبر این گروه دیگر تمام شده است و از حامیان خود خواسته است تا اهداف و نیروهای نظامی دولت پاکستان را در تمام ایالات این کشور مورد حمله قرار بدهند.

در خرداد ماه سال جاری، مذاکرات مقدماتی صلح ارتش پاکستان با تی تی پی در کابل، پایتخت افغانستان و با میانجیگری دولت موقت طالبان انجام شد که در نتیجه آن یک «آتش بس نامحدود» اعلام شد.

گزارش های رسانه ای در آن زمان به استناد توافق طرفین می گفت که مذاکرات دو جانبه تا یافتن راه حلی برای پایان دادن به نزدیک به ۲ دهه خصومت ها در مناطق مرزی پاکستان ادامه می یابد.

بنا به اعلام منابع آگاه، دو طرف دیدارهای جداگانه ای با «ملا محمد حسن آخوند» سرپرست نخست وزیری طالبان داشتند و پس از آن در خصوص تمدید آتش بس به توافق رسیدند.

دولت اسلام آباد و گروه تحریک طالبات همچنین توافق کرده بودند که آتش بس دو جانبه را برای زمان نامحدود تمدید کنند و مذاکرات را برای پایان دادن به درگیری ها ادامه دهند. درگیری میان دو طرف در این سال ها جابجایی گسترده و کشتار هزاران نفر را در منطقه قبیله ای پاکستان به بار آورد.

گروه تحریک طالبان پاکستان مسئول بسیاری از حملات مرگبار در این کشور است و سال ۲۰۲۱ اولین دور مذاکرات دو جانبه با دولت پاکستان به آتش بس یک ماهه میان دو طرف انجامید.