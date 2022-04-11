شهباز شریف نخست وزیر جدید پاکستان کیست؟

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: «شهباز شریف» برادر «نواز شریف» نخست وزیر سابق پاکستان امروز دوشنبه از سوی پارلمان این کشور به عنوان جانشین «عمران خان» انتخاب شد.

پارلمان پاکستان نواز شریف رئیس حزب اپوزیسیون «مسلم لیگ-نواز» را به عنوان بیست و سومین نخست وزیر این کشور انتخاب کرد. وی اکنون می‌تواند به عنوان نخست‎‌وزیر تا اکتبر ۲۰۲۳ که قرار است انتخابات عمومی آتی در این کشور برگزار شود، در این پُست بماند.

نمایندگان «تحریک انصاف» حزب تحت رهبری عمران خان ساعاتی پیش از رأی گیری از سمت خود استعفا داده و بیش از ۱۰۰ نفر از آنها نشست مجلس ملی پاکستان را تَرک کرده بودند.

پس از استیضاح عمران خان و برکناری وی از قدرت، «شهباز شریف» رهبر مخالفان دیروز یکشنبه در پارلمان پاکستان مدارک خود را برای نامزدی در پست نخست وزیری ارائه کرد. پارلمان پاکستان نیز امروز دوشنبه انتخاب نخست وزیر جدید این کشور آسیای جنوبی را به انجام رساند.

شهباز شریف، برادر کوچک نواز شریف است که ۳ دوره نخست‌وزیر پاکستان بود. نواز شریف در سال ۲۰۱۷ به اتهام فساد از قدرت برکنار و زندانی شد؛ اما در ۲ سال اخیر به دلیل بیماری از زندان آزاد شد و اکنون در انگلیس به سر می‌برد.

شهباز شریف کیست؟

«شهباز شریف» ۷۰ سال دارد و ۳ بار به عنوان وزیر ارشد پرجمعیت‌ترین ایالت پاکستان یعنی ایالت پنجاب به ایفای نقش پرداخت؛ لذا این ایالت پایگاه قدرت خانوادگی او به شمار می‌آید. وی اکنون ریاست حزب مسلم لیگ- شاخه نواز را برعهده دارد. وی کارزار مخالفان در پارلمان پاکستان برای سرنگونی عمران خان را رهبری کرد. «شهباز شریف» ۷۰ ساله پیشتر ۳ بار به عنوان وزیر ارشد ایالت پنجاب به ایفای نقش پرداخت شهباز که بیشتر به عنوان یک مدیر در داخل پاکستان شناخته شده است تا یک سیاستمدار، از سال ۲۰۱۷ و در پی محکومیت و تبعید نواز شریف، رهبری و هدایت حزب مسلم لیگ نواز را بر عهده گرفت. شریف در خانواده‌ای ثروتمند در لاهور پاکستان به دنیا آمد و در دانشگاه دولتی همان شهر در رشته علوم انسانی تا مقطع کارشناسی تحصیل کرد. پس از آن وارد تجارت خانوادگی شد. او مالک املاکی در داخل و خارج از پاکستان است.

شهباز شریف در ایالت لاهور به سیاست وارد شد و در سال ۱۹۸۸ به عنوان نماینده وارد مجلس ایالتی کشورش شد. اولین بار در سال ۱۹۹۷ وزیر ارشد ایالت پنجاب شد، اما دوره ریاست او با کودتای نظامی پرویز مشرف در سال ۱۹۹۹ و سرنگونی برادرش به پایان رسید و به زندان افتاد، سال بعد به عربستان سعودی تبعید شد، ۷ سال بعد از تبعید به پاکستان بازگشت و فعالیت سیاسی خود را در پنجاب از سر گرفت و دوباره در سال ۲۰۰۸ به عنوان رئیس دولت محلی ایالت پنجاب انتخاب شد.

بار سوم در سال ۲۰۱۳ وزیر ارشد ایالت پنجاب شد و تا سال ۲۰۱۸ که در انتخابات عمومی این سال حزب مسلم لیگ شکست خورد، در این تصدی باقی ماند.

او پس از سال ۲۰۱۷ که برادرش نواز به اتهام پنهان‌کاری دارایی‌هایی که در اسناد پاناما فاش شد به زندان افتاد، ریاست حزب مسلم لیگ - شاخه نواز را برعهده دارد.

شهباز شریف هم در دوره عمران خان متهم به فساد شد؛ اما در هیچ اتهامی از سوی دادگاه‌های این کشور مجرم شناخته نشده است. وی از سال ۲۰۱۸ تاکنون رهبری اپوزیسیون در برابر دولت عمران خان را برعهده داشت.

تمایلات سیاست خارجی نخست‌وزیر جدید پاکستان

«شهباز شریف» روابط دوستانه‌ای با دولت کشور چین دارد و در عین حال حامی سرسخت حفظ و ارتقای روابط حسنه با آمریکاست. او هفته گذشته در مصاحبه‌ای گفت که روابط خوب با ایالات متحده برای پاکستان بسیار مهم است و وی امیدوار است بتواند با حمایت دیگر حزب مطرح و قدرتمند پاکستان یعنی «حزب مردم» به نخست وزیری کشورش برسد.

سرکنسول چین در لاهور هم سال گذشته در زمان پایان وظیفه خود در نامه‌ای به شهباز شریف از او به عنوان «دوست قدیمی چین» تقدیر و از اجرای سریع پروژه‌های کریدور اقتصادی چین- پاکستان تمجید کرد.

روابط خوب شهباز با نخست وزیر هند

خاندان شریف مناسبات دوستانه‌ای با «نارندا مودی» دارند. نواز شریف نخست‌وزیر پاکستان نیز در اقدامی تاریخی در سال ۲۰۱۴ در مراسم تحلیف نارندرا مودی نخست‌وزیر هند شرکت کرده بود. سال بعد، مودی به اقامتگاه نواز شریف در لاهور رفت و در مراسم عروسی نوه وی حضور یافت.

شهباز شریف و ارتش پاکستان

تحلیل‌گران بر این باورند که شهباز برخلاف نواز از روابط دوستانه با ارتش پاکستان برخوردار است؛ ارتشی که به طور سنتی سیاست خارجی و دفاعی را در کشور حدوداً ۲۲۰ میلیون نفری مجهز به سلاح هسته‌ای کنترل می‌کند. بر این اساس، شهباز شریف در مقایسه با برادرش با ارتش قدرتمند این کشور رابطه دوستانه ‎‌تری دارد.

ارتش پاکستان حکومت را در حدود نیمی از حدود ۸ دهه عمر پاکستان پس از استقلال در سال ۱۹۴۷ در اختیار داشته است و تعیین کننده خط و مشی اساسی کشور به ویژه سیاست خارجی و دفاعی این کشور است. در سال ۲۰۱۸ که عمران خان نخست وزیر شد نیز گفته می‌شد که او با حمایت ارتش به این سمت رسیده است.

جمع بندی

بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند اگرچه شهباز تلاش می‌کند یک دولت ائتلافی تشکیل دهد؛ اما فارغ از اتحاد راهبردی حزب «مسلم لیگ» متعلق به وی و «حزب مردم» برای سرنگونی «عمران خان»، این دو حزب همواره رقبای جدی یکدیگر در جنگ قدرت سیاسی در پاکستان بوده و همین امر احتمال شکست دولت ائتلافی و برگزاری انتخابات زودهنگام را ممکن خواهد ساخت.