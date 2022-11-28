پایان عملیات تروریستی الشباب در هتل موگادیشو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تی آر تی، یک سخنگوی پلیس سومالی گفت که در پی یورش تروریست‌های الشباب به یک هتل معروف در موگادیشو، حداقل هشت غیرنظامی کشته شدند.

در حالی که دولت تازه منتخب سومالی سیاست «جنگ همه جانبه» را علیه گروه‌های تروریستی در پیش گرفته است، الشباب حملات علیه اهداف غیرنظامی و نظامی این کشور را تشدید کرده است.

سخنگوی پلیس سومالی اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور به محاصره مرگبار چند ساعته تروریست‌های الشباب که شبانه به یک هتل معروف در موگادیشو پایتخت حمله کرده بودند، پایان دادند.

«سادیک دودیشه»، سخنگوی پلیس سومالی روز دوشنبه به خبرنگاران گفت: «عملیات پاکسازی در هتل ویلا رز به پایان رسیده است، ما جزئیات را بعداً اعلام خواهیم کرد.» به گفته سخنگوی پلیس، حداقل هشت غیرنظامی در این محاصره کشته شدند.

شاهدان در محل هتل دو انفجار مهیب و به دنبال آن تیراندازی را گزارش کردند که باعث فرار مردم از محل حادثه در منطقه شده است. الشباب، یک گرووه تروریستی وابسته به القاعده است که به مدت ۱۵ سال در تلاش برای سرنگونی دولت مرکزی سومالی است، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت.

سومالی سال‌ها گرفتار ناامنی بوده است و الشباب یکی از تهدیدهای اصلی در این کشور شاخ آفریقا به شمار می‌رود. سومالی طی سال‌های گذشته تا کنون مرکزی برای فعالیت گروهک‌های تکفیری به ویژه گروه تروریستی الشباب است که این گروه نیز ارتباطات بسیار نزدیکی با گروهک تروریستی داعش دارد.

طی چند سال گذشته انفجارهای تروریستی متعددی از سوی گروهک تروریستی الشباب در شهرهای مختلف سومالی به ویژه در پایتخت این کشور به وقوع پیوسته است. حداقل از سال ۲۰۰۷ تا کنون، عملیات‌های تروریستی الشباب جان هزاران نفر را در سومالی گرفته است.

پیشتر سازمان ملل در اوایل ماه جاری اعلام کرده بود که دست کم ۶۱۳ غیرنظامی در خشونت‌های امسال در سومالی کشته و ۹۴۸ نفر زخمی شده‌اند که عمدتاً ناشی از بمب‌های دست‌ساز منتسب به الشباب بوده است. این ارقام بالاترین رقم از سال ۲۰۱۷ بوده و نسبت به سال گذشته بیش از ۳۰ درصد افزایش داشته است.