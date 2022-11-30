به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در سومین بازی خود در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر برابر آمریکا با یک گل شکست خورد و از این رقابت‌ها حذف شد.

این مسابقه در نیمه دوم ۹ دقیقه وقت اضافه داشت. در دقیقه هشتم از زمان‌های اضافه، مهدی طارمی مهاجم ایران در محوطه جریمه آمریکا زمین خورد و لحظات جنجالی و پراسترسی را رقم زد.

«متئو لاهوز» داور مسابقه اعتقادی به پنالتی نداشت و حتی کمک داور ویدئویی هم برخورد بازیکن آمریکا با طارمی را پنالتی ندانست. این موضوع اعتراض بازیکنان ایران به لاهوز را در پی داشت و حتی بعد از به صدا در آمدن سوت پایان مسابقه، بعضی از ملی پوشان ایران داور اسپانیایی را دوره کردند تا صحنه را برای او بازسازی کنند!

با این حال حتی کارلوس کی روش سرمربی ایران هم بعد از مسابقه از صحبت درباره این صحنه خودداری کرد. کی روش گفت: به دو دلیل نمی‌خواهم در این باره حرف بزنم. من صحنه‌ای که اتفاق افتاده است را با جزئیات ندیده‌ام. همچنین فکر می‌کنم بعد از صعود آمریکا، صحبت درباره این صحنه منطقی نیست و باعث کاهش حیثیت و اعتبار می‌شود.

کی روش تاکید کرد: ما در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ شرایط سخت‌تری را پشت سر گذاشتیم و زندگی ادامه دارد. این بازی یک چیز فوق العاده دارد و آن این است که مسابقات بیشتری برای بازی وجود دارد.

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