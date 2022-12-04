به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خواجه‌ای اظهار داشت: طی تفاهم نامه مشترک بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان بهزیستی و بنیاد مستضعفان جهت کمک به تأمین مسکن مدد جویان و افراد دارای معلولیت ساکن در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت ۱۶۸ خانوار حداقل دارای دو معلول صاحب خانه شدند.

رضا خواجه‌ای ادامه داد: بعد از شناسایی خانوارهای دارای ۲ معلول و بیشتر و در صورتی که نیاز به مسکن داشته باشند، با مشارکت و همکاری سازمان بهزیستی، بنیاد مستضعفان و دفتر مشارکت‌های مردمی و حساب ۱۰۰ حضرت امام (ره) سرپناه مناسبی برای آنها احداث می‌‎شود.

وی با بیان اینکه، تعداد ۶۵ خانوار در خدابنده ،۳۲ خانوار در زنجان، ۲۲ خانوار در ماهنشان، ۱۶ خانوار در ایجرود، ۱۴ خانوار در طارم، ۱۱ خانوار در ابهر، ۴ خانوار در سلطانیه و ۴ خانوار در خرمدره در مجموع با هزینه ۳۴ میلیارد تومان تسهیلات صاحب خانه شده‌اند.

مدیرکل بنیاد مسکن استان با اشاره به اینکه ،۶۰ میلیون تومان توسط بنیاد مسکن استان و بنیاد مستضعفان، ۲۵ میلیون تومان توسط سازمان بهزیستی، به عنوان کمک‌های بلاعوض برای ساخت واحدهای مسکونی ویژه خانوارهای دارای حداقل دومعلول پرداخت می‌شود، افزود: یکی از بزرگترین دغدغه‌های جامعه معلولان داشتن یک سرپناه می‌باشد که بنیاد مسکن با همکاری سازمان‌ها و ارگان‌های دیگر در تلاش است این معظل را برای این جامعه حل کند و در امیدوار است ضمن ادامه دار بودن این طرح تا زمانی هیچ خانوار داری معلول بی سرپناه نباشد.

خواجه‌ای به ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع مناسب سازی محیط‌های روستایی، اشاره کرد و خاطر نشان کرد: مناسب سازی محیط روستا به طور ویژه مورد توجه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان است چرا که در تمامی طرح‌های هادی روستایی مسائل مربوط به مناسب سازی محیطی مورد بررسی قرار گرفته ودر تهیه و اجرای طرح‌های هادی انجام می‌گردد.