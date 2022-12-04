۶ کشور خواهان شفافیت طرح پرداخت هزینه توسعه اینترنت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آلمان و پنج کشور دیگر به بحثی پیوستند که با پشتیبانی و مخالفت گروه‌های ذینفع همراه شد و از کمیسیون اروپا خواستند درباره طرح‌هایی برای وادار کردن شرکت های بزرگ فناوری به پرداخت برخی از هزینه‌های شبکه مخابراتی اروپا، شفاف‌سازی کند.

دویچ تله کام، اورنج، تلفونیکا، تله کام ایتالیا چنین اقدامی را عادلانه می دانند زیرا ۶ شرکت بزرگ تهیه کننده محتوا نیمی از ترافیک اینترنت را به خود اختصاص می دهند.

گوگل، نتفلیکس، متا، آمازون و دیگر شرکت های بزرگ فناوری این اقدام را مالیات ترافیک اینترنت نامیده و آن را تلاشی برای انتقال پول از یک صنعت برای پشتیبانی از گروهی از شرکت های قدیمی می دانند.

تیری برتون کمیسر اتحادیه اروپا در امور بازار داخلی اعلام کرد در اوایل ۲۰۲۳ میلادی و قبل از پیشنهاد این لایحه یک جلسه مشورت برگزار می کند.

اتریش، استونی، فنلاند، ایرلند، هلند و آلمان در نامه ای مشترک به کمیسیون نوشته اند: ما به عنوان کشورهای عضو اتحادیه اروپا همیشه بحث و گفتگوی شفاف درباره موضوع مهم «سهم عادلانه» انجام داده ایم. با این وجود از کمیسیون می خواهیم شفافیت بیشتری درباره بازه زمانی مورد نظر، تحلیل ها و گام های لازم درباره این موضوع ایجاد کند.

این کشورها همچنین معتقدند موضوع مذکور باید به طور جداگانه بررسی شود و با قوانین دیگر مانند «دستورالعمل کاهش هزینه پهنای باند»(BCRD)تلفیق نشود زیرا هر کدام از آنها مربوط به موضوعات مختلفی است. BCRD مربوط به اقداماتی است که هزینه های گسترش سریع شبکه را کاهش می دهد.