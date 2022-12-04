به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات مطلوب نیروی انتظامی در رابطه با کشف سلاح‌های غیر مجاز در لرستان، اظهار داشت: در این راستا از ابتدای امسال تا کنون توانسته‌ایم سه هزار و ۱۱۱ قبضه انواع سلاح را در استان کشف کنیم.

وی با بیان اینکه این میزان کشفیات سلاح غیر مجاز در استان نسبت به سنوات گذشته بی سابقه بوده است، عنوان کرد: از سلاح‌های کشف شده، تقریباً ۲۷ درصد انواع سلاح‌های جنگی بوده است.

فرمانده انتظامی لرستان با تاکید بر اینکه ۲۴ هزار و ۶۰۰ عدد انواع فشنگ جنگی، ساچمه زنی و سلاح‌های شورشی از متهمان در این رابطه کشف شده است، افزود: در طول سه ماهه ای که شاهد ناآرامی‌ها در کشور و استان بودیم، بیشترین کشفیات را نسبت به سنوات گذشته داشته‌ایم.

سردار الهی بیان داشت: تقریباً در این سه ماه ۹۰۰ قبضه انواع سلاح را کشف کردیم.

وی با بیان اینکه در این مدت ۱۴ کِیس وارد کننده سلاح از شرق، شمال غرب و غرب کشور و همچنین جنوب با کار اطلاعاتی شناسایی کردیم، گفت: از این تعداد نزدیک به ۷۰۰ قبضه سلاح جنگی و شورشی و خیابانی را کشف و ضبط کردیم که قرار بود اینها در خیابان علیه مردم و دستگاه‌های امنیتی به کار گرفته شوند.

فرمانده انتظامی لرستان، بیان داشت: در این راستا بالای هزار و ۲۰۰ نفر دستگیری متهم داشته‌ایم که از در این زمینه نیز ۲۰ دستگاه خودرو متوقف شده است که بیشتر مربوط به کِیس هایی است که از غرب و شمال غرب استان وارد لرستان شده‌اند، بوده است.