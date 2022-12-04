آلودگی خاک تهدید پنهان برای انسان/ ۹۵ درصد حیات وابسته به خاک است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مرادی حقیقی بعد از ظهر یکشنبه در آئین روز جهانی خاک به میزبانی سالن شهید نقاشیان اداره کل منابع طبیعی سمنان ضمن بیان اینکه یکی از عوامل مهم برای تهدید حیات انسان موضوع آلودگی خاک است، ابراز داشت: بخش قابل توجهی از نیاز روزمره انسان از طریق خاک تأمین می‌شود لذا هر آسیبی به آن می‌تواند زیست انسان را با چالش‌های فراوان همراه کند.

وی با بیان اینکه ۹۵ درصد حیات بشر به خاک وابسته است، افزود: متأسفانه با رشد تکنولوژی شاهد ازدیاد زباله در نزدیکی مناطق مسکونی هستیم از سویی برای کشاورزی نیز برنامه‌ریزی خاصی صورت نگرفته و فعالیت‌های صنعتی رو به افزایش است در چنین شرایطی به سمت توسعه ناپایدار و آلودگی منابع حیاتی گام بر می‌داریم.

مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان با بیان اینکه هر چه بشر بیشتر به دنبال توسعه و زندگی راحت بود در مقابل آلودگی و نابودی مؤلفه‌های زیستی نیز افزون‌تر شدند، ابراز داشت: این نشان می‌دهد که رفع مایحتاج زندگی تنها خاک را به سمت آلوده شدن بیشتر برده و این رویه باید اصلاح شود.

مرادی حقیقی با بیان اینکه آلودگی خاک از دید چشم قابل لمس نیست، تصریح کرد: در آلودگی آب یا هوا به راحتی می‌توان تغییرات پیش آمده را با چشم دید اما آلودگی خاک به گونه‌ای که در دل زمین رخ می‌دهد و این بسیار می‌تواند برای آینده خطرناک باشد.

وی افزود: اگر چه در خود خاک عواملی وجود دارد که برخی آلودگی‌ها را می‌تواند فیلتر کند اما نباید فراموش کنیم که ظرفیت محدودی برای این کار وجود دارد و ادامه این روند توسعه ناپایدار و نابودی خاک را برای ما به ارمغان خواهد آورد.