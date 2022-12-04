به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد گردشگری، دوره آموزشی تهران شناسی تخصصی، با هدف توسعه گردشگری شهری، ارتقا سطح دانش مدیران گردشگری شهرداری و آشنایی با فرهنگ و سنن تهران قدیم با موضوع تاریخ تهران قدیم، جاذبه‌ها و میراث ملموس و ناملموس برگزار خواهد شد.

در این دوره آموزشی ۲۴ ساعته تهران با دیدگاه شناسایی و معرفی رویدادهای تاریخی، پتانسیل‌ها و جاذبه‌های پایتخت ایران اسلامی بررسی قرار خواهد گرفت و طی دوره بازدیدهای میدانی از جاذبه‌های تهران قدیم و مدرن انجام خواهد شد.

دوره تخصصی تهران شناسی با حضور مهرشاد کاظمی در خانه شعر و ادبیات مجموعه فرهنگی گردشگری عباس آباد برگزار خواهد شد.