حجت‌الاسلام علی لطیفی معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه جشنواره فیلم رشد اساساً بر روی مسائل آموزشی و تربیتی تمرکز دارد؛ گفت: آن جهتی که ما به صورت ویژه قرار است به آن بپردازیم تاکید بر مدرسه و نقش مدرسه در تمدن سازی است؛ موضوعی که در این سال‌ها غفلتی در خصوص آن صورت گرفته است. نسبت به مدرسه و جایگاه آن غفلت شده است اگر همه دست به دست هم دهیم و هم درون آموزش و پرورش هم بیرون از آموزش و پرورش تلاش کنیم جایگاه مدرسه حفظ شود و جامعه نسبت به این موضوع حساس شود که مدرسه یکی از مکان‌هایی است که بیشترین نقش را در شکل گیری شخصیت دانش‌آموزان دارد. با این ذهنیت و بر اساس این توجه حمایت‌های بیشتری را می‌توانیم نسبت به دانش آموزان داشته باشیم.

وی در پاسخ به این سوال که دوره پنجاه و دوم جشنواره فیلم رشد چه تفاوتی با دیگر دوره‌های این جشنواره دارد گفت: این جشنواره متناسب با تجربیات سال‌های گذشته استانداردهای خود را هر سال بررسی و آن‌ها را ارتقا می‌دهد؛ در لایه سیاست‌گذاری و مسائل کلی اگر من بخواهم جواب دهم در این دوره از جشنواره فیلم رشد، حمایت‌ها هدفمند بودند. همچنین بخش‌های جدید تری به این دوره از مسابقات اضافه شد نگاه ما این بود که جشنواره اثرگذاری بیشتری داشته و در فرهنگ سازی مؤثرتر باشد؛ به همین خاطر بخش فیلمنامه برتر را به این دوره از جشنواره فیلم رشد اضافه کردیم در حالی که در سال‌های قبل بخش فیلمنامه در جشنواره فیلم رشد نبود ما فکر می‌کنیم که فیلمنامه در شکل دهی به یک فیلم نقش بی‌بدیلی دارد و ما باید حمایت‌های خود را به حمایت از فیلمنامه‌های برتر سوق دهیم سیاست این بوده است که به جهت ملاحظات فنی بتوانیم جشنواره را برای آموزش و پرورش قابل استفاده تر کنیم.

لطیفی در پاسخ به این سوال که چه اقداماتی صورت گرفته است تا آثار شرکت کننده در جشنواره فیلم رشد بیشتر به چشم مخاطبان دانش آموز بیاید اظهار کرد: در ۳۱ استان کشور فیلم‌های منتخب اکران خواهد شد و شاید این اکران‌ها در یک بازه دو تا سه ماهه به طول بیانجامد و با مشارکت معاونت‌های پرورشی استان‌ها این فیلم‌ها برای دانش آموزان اکران خواهد شد؛ این مهمترین اتفاقی است که به جریان پیدا کردن این فیلم‌ها در میان مدارس کمک خواهد کرد. در کنار این اکران گسترده فیلم‌هایی که حق کپی رایت ندارند و ما می‌توانیم آنها را به راحتی نشر دهیم از آنها استفاده خواهیم کرد و به عنوان محتوای مکمل در کتب درسی از آن‌ها استفاده خواهیم کرد و یا بر روی سایت آن‌ها را نشر خواهیم داد.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی افزود: آن دسته از فیلم‌هایی که تولید کنندگان شأن مشکلی با انتشار محصولاتشان نداشته باشند و از سوی دیگر تولیداتشان متناظر و هم جهت با سیاست‌های تألیف کتب درسی باشد؛ بر اساس بررسی‌های صورت گرفته از فیلم‌های انتخاب شده در کتب درسی و به صورت رمزینه استفاده خواهد شد.

جشنواره تولید محتوای الکترونیکی معمولاً برای ما برای استفاده از محصولات چند رسانه‌ای در کتاب درسی حاصلخیز تر است

معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: با پایان یافتن جشنواره فیلم رشد و با مشاهده کامل آثار ارائه شده و بررسی نظرات و بازخورد دانش آموزان فیلم‌ها و آثار به گروه‌های تألیف کتب ارسال خواهند شد؛ هر کدام از فیلم‌ها که از جهت مفهومی متناسب با هر بخش از هر یک از کتاب‌های درسی باشد به ما معرفی می‌شود تا فرایند لازم در جهت افزودن آن بخش از فیلم مد نظر در کتب درسی اعمال گردد.

لطیفی با اشاره به جشنواره تولید محتوای الکترونیکی گفت: جشنواره تولید محتوای الکترونیکی معمولاً برای ما جهت استفاده از محصولات چند رسانه‌ای در کتاب درسی حاصلخیز تر است زیرا اساساً تولیدکنندگان آن فیلم‌ها نقطه آغاز تولیدشان ناظر به کتاب درسی است؛ در عین حال ما از خروجی‌های جشنواره فیلم رشد هم استفاده خواهیم کرد.

لطیفی خاطر نشان کرد: زمان جشنواره تولید محتوای الکترونیکی زمستان خواهد بود.